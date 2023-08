Zdroj: shutterstock

Přemýšleli jste někdy o tom, kdo je skutečným hrdinou vaší zahrady? Nejsou to jenom květiny a stromy! Jsou to hlavně malí broučci, včelky a motýlci. Ti totiž pomáhají udržovat zdravý ekosystém vaší zahrady. Přečtěte si více o tom, proč je hmyz tak důležitý a jak mu můžete pomoci!

Hmyz může být na první pohled otravný, ale je to klíčová součást zdravého ekosystému naší planety. A to platí i pro vaši zahradu. Od kvetoucích rostlin až po úrodnou půdu - hmyz hraje klíčovou roli v udržování zahrady v rovnováze.

Pomoz své zahradě užitečným hmyzem. Jak?

Jaký je význam hmyzu?

Hmyz je nesmírně důležitý pro život na Zemi. Hmyz pomáhá s oplodňováním rostlin, rozkládáním odpadu a kontrolou škůdců. Bez hmyzu by mnoho rostlin nemělo možnost se rozmnožovat a náš svět by byl mnohem chudší. Kromě toho jsou někteří hmyzí obyvatelé vaší zahrady skvělými pomocníky při hubení škůdců.

Chcete se zbavit hmyzu na zahradě?

Hloupost! Snažit se zbavit hmyzu na zahradě, je jako vyhodit klíč od vašeho auta. Ano, může to být krátkodobě příjemné, ale nakonec to bude mít negativní dopad. Představte si svou zahradu bez kvetoucích rostlin, ovoce a zeleniny. Bez hmyzu by to byla realita! Takže místo toho, abyste se snažili hmyz vyhnat, zaměřte se na to, jak ho podpořit.

Jak pomáhat včelám?

Včely jsou jedny z nejdůležitějších opylovačů na naší planetě. Bohužel, jejich populace trpí z důvodu ztráty stanovišť, pesticidů a klimatických změn. Jak jim můžete pomoci? Pěstujte rostliny, které mají květy bohaté na nektar a pyl, jako jsou levandule, slunečnice a jahodníky. Omezte použití pesticidů ve vaší zahradě a zřiďte pro ně bezpečná útočiště, například tím, že ponecháte nějaké plochy se starým dřevem nebo kameny, kde se mohou schovat.

V dobách velkého sucha je dobré také dát na zahradu mističku s vodou. Včely, vosy i čmeláci mají extrémní žízeň, takže kždá kapka jim pomůže. Schválně zkuste za velkého horka postříkat hadicí kus trávníku. Uvidíte, jak se kolem něj najednou sletí spousta hmyzu a bude lačně sát kapky.

Jak pomáhat dalšímu hmyzu?

Včely nejsou jedinými hmyzími hrdiny vaší zahrady. Existuje spousta dalšího hmyzu, který si zaslouží vaši podporu. Jak můžete pomoci? Pěstujte různorodé rostliny, abyste přilákali různé druhy hmyzu. Poskytujte jim úkryt tím, že necháte část vaší zahrady divoce růst.

Vynechejte pesticidy. Pesticidy mohou poškodit užitečný hmyz stejně jako škůdce. Snažte se vyhnout používání pesticidů na vaší zahradě, nebo je používejte šetrně a vybírejte produkty, které jsou méně škodlivé pro hmyzA nezapomeňte, že i malé kroky mohou mít velký dopad na ekosystém vaší zahrady!

Zdroj: almanac.com, gardenerspath.com