Není nad letní večer, kdy sedíte u ohně, užíváte si jeho tepla a slyšíte praskání dřeva. Ale co se vším tím popelem, co po této krásné chvíli zbyte? Než ho hodíte do koše, zastavte se. Popel může být skutečným pokladem pro vaši zahradu. Ano, správně jste slyšeli. Tento zbytečný a špinavý odpad může vaši zahradu proměnit v království plné života!

Podívejte se na smysluplné a účinné použití popela na zahradě:

Jak využít popel na zahradě?

Popel je skvělý zdroj mnoha minerálů, včetně draslíku, fosforu a vápníku. Tyto prvky mohou zlepšit půdní vlastnosti a pomoci rostlinám lépe růst. Můžete ho jednoduše rozsypat na půdu kolem rostlin, kde pomáhá zadržovat vlhkost, obohacuje půdu a pomáhá předcházet výskytu škůdců. Navíc, pokud máte kompostovací hromadu, můžete tam popel také přidat. Rozšiřuje spektrum živin v kompostu a pomáhá zrychlit proces rozkladu.

Kdy sypat popel na zahradu?

Nejlepší čas na sypání popela na zahradu je na jaře nebo na podzim. Na jaře pomáhá nastartovat růst rostlin, zatímco na podzim zlepšuje půdní vlastnosti pro příští sezónu. Nezapomeňte, že popel by měl být vždy suchý, než ho vysypete na půdu, aby nedošlo k vytvoření nepropustné vrstvy, která by bránila vstupu vody a vzduchu.

Pozor na požáry!

Při manipulaci s popelem je třeba být obezřetný. Dokud popel úplně nevychladne, mohou se v něm skrývat žhavé uhlíky, které mohou způsobit požár. Před tím, než ho vysypete na zahradu nebo do kompostu, nechte ho několik dní odstát v kovové nádobě s víkem mimo dosah hořlavých materiálů. A samozřejmě, nikdy nevysypávejte popel do plastových nádob nebo pytlů.

Věděli jste, že popel může být využit i jako přírodní insekticid?

Je to skvělé řešení, pokud nechcete používat chemické pesticidy. Popel rozházený kolem rostlin může odradit některé škůdce, jako jsou slimáci a plži. A co je na tom nejlepší? Je to úplně zdarma!

