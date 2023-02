Zdroj: shutterstock

Rýmovník je krásná dekorativní rostlina, která nejenom ozdobí prostor, ale zároveň dokáže pomoci v léčbě rýmy. Má silné dužnaté aromatické listy, které můžete rozdrtit mezi prsty a inhalovat. Aby byl účinek co nejvyšší, je vhodné ho pravidelně hnojit. Jak na to?

Rýmovník můžete použít všelijak. Je to krásná rostlina, která bude chloubou vaší zahrady, terasy nebo klidně balkónu. Dá se sázet i do květinových záhonů a kombinovat s jinými rostlinami, jako jsou petúnie, lobelie nebo verbena. Dobře se mu daří i v interiéru na okenním parapetu, kde může být vystaven slunci a bude dodávat barevný akcent do místnosti.

Jaký typ půdy máte?

Rýmovník je nenáročný a snese takřka všechno. Pokud mu ale dáte opravdu živnou půdu s dostatečným množstvím živin, odmění se vám silnějším aromatem a většími listy.

Kdy hnojit? Dalším krokem je správný čas hnojení. Na jaře? V létě? Na podzim? Nebo v zimě? Odpověď je jednoduchá. Hnojte jej během vegetačního období, tedy mezi jarem a podzimem. A to jednou až dvakrát měsíčně. Nejlepší je tekuté hnojivo, které přimícháte do vody.

Nepřehnojte ho!

Je důležité dodržet postup stanovený na obalu. Chápeme, že občas chceme rostlinu popohnat více, ale nic se nedá uspěchat. Ba naopak, přehnojení může poškodit kořeny rostliny a způsobit její smrt.

Pokud nevíte, jaký přesný typ hnojiva použít, obraťte se na odborníka nebo si přečtěte informace na obalu. Obecně platí, že záleží na využití rostliny. Pěstujete jej jako okrasnou pokojovku, nebo jako léčivou bylinku? V závislosti na tom budete volit hnojivo.



Zdroj: ireceptar.cz, chytre-bydleni.cz