Zdroj: shutterstock

Připravte se na výlet do zahrady, kde nejlepší parfém pochází přímo od… no, hádejte od koho? Ano, od našich čtyřnohých přátel! Dnes se budeme zabývat otázkou: Můžeme hnojit hnojem napřímo?

Hnůj používají rolníci, zahrádkáři a květináři od nepaměti. Je ve světě rostlin proslulý jako skutečný životodárce. Ale mohou být tyto organické "dary" použity přímo na polích a zahrádkách? Podívejme se na to blíže.

Hnůj je prostě černé zlato. Proč?

Co hnojit koňským hnojem?

Pokud máte růže, jabloně nebo brambory, pak si koňský hnůj rozhodně oblíbíte. Ale pozor, hnůj, který vám zrovna kůň “vyrobil”, ještě nemůžete hned tak dát na záhon. Jak hnojit hnojem?

Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Hnůj musí být správně kompostován, než ho lze použít jako hnojivo. Nezpracovaný hnůj může obsahovat patogeny a semena plevelu, které by mohly poškodit vaše rostliny. Správně kompostovaný hnůj je zlatým klíčem k zeleným a bujným rostlinám.

Kdy hnojit kravským hnojem?

Ideální čas na hnojení hnojem je na jaře a na podzim. Na jaře podpoří růst rostlin, zatímco na podzim připravuje půdu na zimu a dává do ní živiny, které rostliny využijí další rok.

A teď něco pro milovníky zvláštností!

Věděli jste, že v některých částech světa se sušený kravský hnůj používá jako palivo pro vaření a topení? Ano, přesně tak. Je to ekologické, levné a účinné - ale rozhodně to nepřidá k příjemnému aromatu vaší večeře!

Zdroje: krishijagran.com, webgardner.com