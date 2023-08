Zdroj: Shutterstock

Na všechny splíny a nespravedlnosti světa je opravdu nejlepší dělat něco rukama. Na velikosti ani složitosti nezáleží, podstatný je pocit, který vám “ručprčky“ (překládejte: ruční práce) přinesou. Chcete udělat radost sobě nebo někomu jinému?

Oprašte například drhání, kterému se dneska říká macramé, ale parádní výsledek je stejný:

Jednoduchý nábytek svépomocí

Začínáme pěkně zostra. Chcete si vyrobit vlastní nábytek? Vypadá to složitě, ale autor této knihy tvrdí, že to zvládnete. Nabízí celou řadu návodných postupů na výrobu jednoduchého nábytku z laminovaných dřevotřískových desek. Možná se pustíte do tvorby konferenčního stolku nebo botníku, a možná zvládnete i něco většího, třeba postel. Dále díky knize získáte přehled o konstrukcích nábytku, lepených spojích či kování.

Grada, 399 Kč

Tahle kniha ve vás objeví kutila. A děti vám navíc pomůžou s finálním nátěrem nového nábytku Autor: Shutterstock, Grada

Knooking – pletení na háčku

Přesně za týden vyjde bezvadná knížka, která i zaručené „nepletařky“ přesvědčí, aby to zkusily. Knooking je totiž pletení, ale s pomocí háčku. Samozřejmě v ní najdete mnoho návodů. Začít se dá s drobnostmi typu obal na mobil nebo čelenka, pak se třeba pustíte i do větších věcí. Je libo zkrášlit lampu (uděláte si stínidlo) či sebe (hezkou šálou)?

Esence, 299 Kč

Nebojte se pletení, s háčkem vám to půjde hravě Autor: Shutterstock, Esence

Skvělé české papírové skládačky

Až se vás děti nebo vnuci optají, co umíte z papíru, hravě vytáhnete z knihovny tuhle publikaci. A můžete společně složit nejen oblíbenou lodičku, vlaštovku, ale třeba i peněženku na drobné, krabičku na radosti nebo pohárek na pití. Samozřejmě vody.

Bambook, 199 Kč

Zapomněli jste, jak se skládá lodička? Tahle knížka vám to připomene a pak už jen hurá k vodě Autor: Shutterstock, Bambook

Bonsaje

Netvrdíme, že vytvořit bonsaj je snadné, ale jsme přesvědčení, že se to můžete naučit. Když budete chtít. Praktická příručka vás zasvětí do tajů řezání, střihání či zaštipování, ale i přesazování, drátování… Kromě toho přidává konkrétní postupy a rovněž tipy na optimální hnojení, upozorňuje na škůdce a vysvětluje, jaké pěstební nádoby jsou pro bonsaje vhodné.

Esence, 359 Kč

Není pravda, že tvarovat bonsaje dokážou jen pánové. My si myslíme, že to zvládne každá duchem mladá kočka. I ta dvounohá Autor: Shutterstock, Esence

Zdroj: Grada, Euromedia Group