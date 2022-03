Zdroj: Vitra

Během několika desetiletí Američan George Nelson a designéři z jeho studia navrhli desítky originálních hodin, mnohé se vyrábí dodnes. Mezi prvními byly Ball Clock, základní kolekce čítala 14 variant nástěnných a stolních hodin, které spojoval jeden zásadní a na svou dobu revoluční prvek – neměly totiž čísla.

Geniální nápad

George Nelson pracoval dlouhá léta jako kreativní ředitel ve společnosti Herman Miller. Když dostal zadání vytvořit kolekci interiérových hodin, nejdříve se zajímal, jak je lidé používají. A přišel na to, že že číslice nejsou až tolik podstatné, protože mnozí odečítají čas jen na základě postavení malé a velké ručičky. Tenkrát, koncem 40. let 20. století, už také hodně Američanů nosilo náramkové hodinky, z čehož Nelson usoudil, že interiérové hodiny můžou hrát více dekorativní roli.

Nestárnoucí záležitost

Myšlenka navrhovat hodiny bez čísel, zato velice rozmanité co do barev i tvarů, byla jedním slovem geniální. Kromě spousty nástěnných hodin vznikla i kolekce stolních a všechny právem patří mezi ikony světového designu, které krásně zapadnou rovněž do soudobých interiérů.

Tvůrčí setkání

Z mnoha designově různorodých hodin zaujmou také Ball Clock. Sám Nelson časem vysvětil, že vlastně vznikly během jednoho večera, kdy se sešel se svými přáteli, mezi nimiž byl také Isamu Noguchi nebo Buckminstera Fuller. „Noguchi, který nemůže od ničeho udržet ruce stranou, nás viděl pracoval na návrhu hodin a začal kreslit čmáranice. Pak Bucky odstrčil Isamu stranou a řekl: ,To je dobrý nápad, jak udělat hodiny,´ a načrtl něco naprosto absurdního,“ vzpomínal Nelson po mnoha letech. Všichni se toho chytli, odstrkovali se a vytvářeli klikyháky. A když už toho měli dost, dali si rozchod.

Vlevo Wheel Clock, vpravo Ball Clock Autor: Vitra

Návrh bez autora?

Když se druhý den Nelson vrátil na stejné místo, mimo jiné našel papír s nakreslenými kuličkovými hodinami. Dodnes se přesně neví, čí to byl vlastně nápad, jelikož pánové ten večer popíjeli... Nicméně hodiny Ball Clock se staly bestsellerem, jelikož se celá Amerika rozhodla, že právě tyhle si pověsí do kuchyně. Sám Nelson netušil, proč zrovna do kuchyně, nicméně ještě léta poté snad v každé reklamě, která se týkala kuchyní, „hrály“ roli právě kuličkové hodiny.

Znovu na scéně

V 80. letech 20. století společnost Herman Miller ukončila výrobu hodin, nicméně v roce 1999 je znovu začala vyrábět značka Vitra (obě firmy spolupracoval y už od roku 1957). Sice ne úplně všechny, jde o dvacet čtyři modelů, ale některé jsou k dispozici v různých verzích.



Zdroj: Vitra