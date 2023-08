Zdroj: Shutterstock

Holubi vyvolávají u lidí smíšené pocity. Na jedné straně mají ptáci své milovníky, na druhé straně se zejména obyvatelé měst domnívají, že holubi špiní a přenášejí nemoci. Je fakt, že tito ptáci přenášejí parazity a nemoci, které mohou člověku ublížit. Kromě toho kyselá reakce trusu poškozuje rostliny a povrchy balkonů nebo teras. Proto je nejlepší pokusit se je odradit. Jak to udělat? Existuje k tomu několik dobrých metod.

Nejenže nás holubi mohou navštěvovat na balkoně nebo terase, ale existuje také možnost, že si tam doslova před našima očima začnou stavět hnízdo. Jak tomu zabránit? Nejlepším způsobem je nepodporovat ptáky v pobytu na balkoně. Budou je lákat místa, která jsou pro hnízdění příznivá, tedy prostor s dlouhodobě nahromaděnými předměty. Pokud se chcete vyhnout hnízdění na balkoně, je nejlepší zajistit, aby byl prostor uklizený.

Čistota na prvním místě

Je nutné z balkonu nebo terasy odstranit odpadky a staré předměty, protože prázdný prostor bude holubům připadat nezajímavý a nebudou sem létat. Kromě toho, pokud je balkon špinavý, na podlaze nebo na zábradlí jsou staré ptačí výkaly, je třeba tento prostor vyčistit. Na trhu jsou k dostání i speciální přípravky, které si s ptačím trusem dobře poradí. Když holubi uvidí starý trus, přečtou si to jako atraktivní místo, kde dříve byli ptáci, takže je to povzbudí k další návštěvě.

Konec vykrmování

Holuby může přilákat také potrava, tj. kousky chleba nebo zrní, proto by neměli být přikrmováni. Pokud se chcete vyhnout jejich společnosti, je také dobré zkontrolovat, zda sousedé nenechávají ptákům jídlo. Neznamená to, že nemáte ptáky krmit, ale bezpečnější bude umístit krmítko do odlehlé části zahrady a ne na terasu či balkon.

Instalace sítě

Nejlepší metodou pro čistý balkon bez holubů je použití sítí. Síť dobře poslouží k zamezení přístupu na balkon nebo může být upevněna tak, aby zakrývala samotný parapet. Síťovina bývá vyrobena z polyethylenu, díky čemuž je odolná, a zároveň je velmi tenká, takže nebude z dálky vidět. Tento výrobek také nebude bránit slunci a přístupu světla do interiéru bytu. Speciální sítě proti holubům jsou běžně dostupné v obchodech pro kutily nebo v zahradnictvích. Nevýhodou tohoto řešení je bohužel to, že vzhledem k různým konstrukcím balkonů někdy není možné síť nainstalovat.

Hroty proti ptákům

Na okenní parapety nebo balkonová zábradlí lze umístit speciální hroty proti ptákům. Jedná se o výrobek, který má vyčnívající kovové tyče připevněné k ploše parapetu, a ptáci tak nemají kde sedět. Hroty se mohou zdát ptákům nebezpečné, ale není tomu tak; jsou ztupené, takže holuby nezraní ani nezaujmou. Zastánci tohoto řešení se domnívají, že je estetické a z dálky není příliš viditelné. Před holuby jsou tímto způsobem často chráněny nově rekonstruované historické budovy. Na trhu jsou také snadno dostupné hroty proti holubům.

Odrazky a cédéčka

Holuby lze odradit tím, že si sami vytvoříte různá plašítka. Ptáci se budou zdráhat přiblížit k místu, kde se něco pohybuje nebo svítí. Můžete tedy zavěsit různé lesklé stuhy, staré CD, případně plastové sáčky. Dobrým krokem je připevnění na zábradlí nebo umístění větrníku pro děti do květináče. Bude se pohybovat ve větru a vydávat zvuk, který je holubům nepříjemný. Zajímavým nápadem je balonek na odrazování ptáků. Obvykle je bílý s namalovanýma velkýma očima, které u holubů, ale i u špačků vyvolávají pocit ohrožení. Balón lze použít i na pozemku, i když jde spíše o krátkodobé řešení.

Figurka dravého ptáka

Nápadem, jak odradit holuby, je také vyvěšení figurky dravého ptáka. Holubi nemají rádi zejména sovy a havrany. Figurku dravého ptáka lze umístit jak na balkon, tak na pozemek, jedná se o výrobek obvykle vyrobený z plastu. Pokud se rozhodnete pro plastového dravce, měli byste jeho polohu čas od času měnit, protože holubi si mohou zvyknout na nehybnou figurku. Podobným nápadem může být nalepení nebo vložení obrázku dravce do okna. Takový obrázek holuby odradí od přistávání na vašem parapetu už z dálky.

Odrazování pomocí pachů

Holuby lze od návštěvy odradit šířením nepříjemných pachů, například naftalínu. Na ptáky, zejména na ty, kteří reagují na pohyb, zaberou také osvěžovače vzduchu. V případě naftalínu je problematické, že pokud budete chtít větrat, může nepříjemný zápach vnikat otevřeným oknem i do interiéru.

Elektronické plašičky

Na balkon nebo pozemek lze umístit také solární zařízení na odrazování holubů. Jedná se o zařízení, která vydávají zvukové a světelné signály. Takové řešení dobře funguje v oblastech zvláště intenzivně navštěvovaných ptáky, například na pozemku. Zařízení čerpá energii ze slunce. Podobně funguje i ultrazvukový odstrašovač, který vysílá ultrazvuk, aby odradil vetřelce. Jedná se o vlny, které člověk neslyší, takže je lze bez problémů použít v bytovém domě. Zařízení funguje na baterie. Oba odpuzovače mají zabudovaný snímač pohybu a aktivují se, když se v oblasti objeví nežádoucí návštěvníci.

