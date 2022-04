Zdroj: Shutterstock

Každý si zařizuje koupelnu podle svého, ale možná do toho nevědomky zasahuje také vaše znamení. Co by zrovna tomu vašemu mohlo přijít vhod?

Býci mají rádi pohodlí a luxus, Váhy jsou zase mistry estetiky. A Panny si svou koupelnu zařídí do posledního špuntu u vany. Sedí naše charakteristiky na vaše znamení?

Berani a Býci

Bydlení si Berani zařizují spíše funkčně a bezúdržbově, totéž platí i pro koupelnu. Mají rádi světlo, aspoň jedno okno v koupelně vítají. Nicméně umělé osvětlení bude zásadní. Uzavřená a zabudovaná světla jsou praktická a bezpečná, hodí se bodovky a podsvícené zrcadlo. A abyste na sebe v zrcadle správně viděli, oceníte zdroje světla s dobrou reprodukcí barev.

K Býkům patří keramika a porcelán. První materiál zastoupí obklady a dlažby, které dokážou imitovat i luxus, bez nichž si mnozí lidé narození v tomto znamení nedokážou představit život. A druhý například vypínače a zásuvky nebo mýdlenky a kelímky na kartáčky. Podstatné však je dodržet jednotu stylu.

Blíženci a Raci

Pro Blížence je typická záliba v barvách a jejich kombinacích tak, až ostatním přechází zrak. Nebojí se spojovat různé stylu, i v koupelně můžou pod zrcadlo v kovovém rámu s patinou evokující vintage postavit plastovou podumyvadlou skříň.

Naopak Raci se s barvami a styly drží při zemi. Barvy nebudou sice pohřební, ale ani výstřední, prostě tak akorát. Nábytek a doplňky z masivu nebo bambusu by jim mohly přijít vhod, mají rádi přírodní materiály.

Lvi a Panny

Okázalost, která je mnohým Lvům vlastní, se někdy může projevit pozitivně, třeba ve sprchovém koutu, když si pořídí hydromasážní panel nabízející řadu funkcí (jemné mrholení, vodopád, nastavitelné trysky, které tělo příjemně masírují), neškodí doplnění o colorterapii. A ti, kdo mají dostatek prostoru i peněz, jistě přidají vířivku.

Panny jsou perfekcionistky a mají vkus, koupelnu vymazlí do posledního detailu. Nestaví ji však na odiv, je hlavně praktická, proto v ní nemůže chybět termostatická baterie, sedátko ve sprše nebo galerka s více policemi a dvířky oboustranně opatřenými zrcadlovou plochou.

Přírodní materiály a rostliny můžete přidat nejen do koupelny pro Panny Autor: Shutterstock

Váhy a Štíři

Pokud bychom některé lidi podle znamení mohli pasovat na mistry estetiky, budou to Váhy. Zajímají je novinky, sledují trendy a neváhají jim podřídit svůj domov. Stejně tak se nebojí toho, co je pro jiné neobvyklé, například kamenného umyvadla.

Štíři umí svým způsobem provokovat, může je bavit sklo, ale i kov s pochromováním či třeba beton. Kdyby to půdorys koupelny dovolil, klidně vanu zasadí do středu místnosti.

Střelci a Kozorozi

Veselí Střelci rádi poznávají nové světy a nepotřebují, aby jejich dobrodružnou povahu něco zdržovalo. Do koupelny přidají aspoň některý přírodní prvek, například kamínky pro masáž chodidel. Z barev se můžou zhlédnout v dílech Pieta Mondriana (červená, modrá, žlutá).

Naopak lidé ve znamení Kozoroha preferují přehlednost až strohost. A jistoty. Co se v koupelně jednou osvědčilo, to tam můžou mít pomalu navěky. Každá drobnost dostane své místo, do latě srovnají i odličovací tamponky. Podle horoskopu inklinují spíše k tmavším tónům, mezi nimiž nechybí zelená, třeba i v podobě rostlin.

Vodnáři a Ryby

Kdyby si Vodnáři mohli vybrat, jejich koupelna bude mít vysoký strop a francouzské okno, aby byla vzdušná a prosvětlená. Baví je design a klidně zkusí i něco neotřelého, například asymetrický tvar. Milejší jsou jim hladké povrchy a plochy (i kvůli údržbě). Skříňky zpravidla uzavřou, nechtějí, aby někdo nahlížel do jejich vnitřního světa.

A Ryby? Barev se nebojí, k neutrálním bez obav přidají kontrastní, třeba červenou, musí však vzájemně ladit. Potřebují mít po ruce měkké osušky stejně jako župan, při koupeli rády relaxují. Ale vodou ani elektřinou zbytečně neplýtvají. A když mají vztah k tradicím a rodnému kraji, může se to projevit třeba folklorními dekory na obkladech nebo koupelnové předložce. Nechtělo by to už koupit novou?