Hostivice jsou výjimečné a příjemné místo k bydlení. Hodí se k nim oblíbené klišé realitních agentů: bydlení uprostřed zeleně v dostupnosti Prahy. Ale i stavba v developerském ráji může mít své problémy. „Samotná parcela byla složitá, a navíc jsme netušili, co bude stát vedle, šlo totiž o novou parcelaci. V takovém případě se musí počítat s tím, že hlavní výhledy jsou do zahrady a končí u plotu,“ vysvětluje Jan Tesař z architektonické kanceláře Stempel & Tesař architekti, která získala zakázku na stavbu nového domu.

Vzájemný respekt

Majitel pozemku ateliér oslovil na základě referencí z médií a webové prezentace a pomohly i osobní sympatie. „S investorem musí fungovat vzájemná chemie. Vzájemný respekt. Naslouchání potřebám, pochopení místa… A nutná je také trocha štěstí na dodavatele, kteří se však musí pořád hlídat. Nemáme svoje stálé dodavatele, vždy vyhlašujeme tendry,“ prozrazuje architekt.

Nečekaná výhra

„Když k nám klient přišel, dodal zadání pro dům, který měl vyhovovat rodinným potřebám. Do výsledné podoby interiéru se ale nakonec zapojila i jeho partnerka, se kterou se seznámil během realizace,“ vzpomíná Jan Tesař. Jako architektka je autorkou vnitřního vybavení, truhlářských výrobků, koupelen i kuchyně.

Ovšem prostorové uspořádání už bylo dané. „Návrhy vybavení ale naprosto odpovídají našemu rozvržení a záměru. Bylo příjemné vidět, jak interiér dům respektuje, jak s ním ladí a dotváří osobitý charakter konkrétní rodiny,“ doplňuje Jan Tesař.

Na vyšší úrovni

Architekti invenčně vyřešili mírnou svažitost terénu pozemku – vnitřní uspořádání kopíruje terén v podobě různých úrovní podlahy, což dodává přízemí zajímavou dynamiku. O srovnání terénu už od začátku neuvažovali. „V podstatě vyhrála hned první představená varianta, a ta se rozpracovala v minimálních obměnách do finálního řešení,“ dodává architekt.

Jednoduchý jen z dálky

Dům se zdá na první pohled prostý jako kostka na hraní, ale při podrobnějším zkoumání překvapí rafinovanými detaily, jako jsou kromě různých úrovní podlah i zajímavě řešené podhledy v rozdílných výškách nebo třeba úložné prostory kuchyňské linky. Většina vybavení byla navržena a vyrobena na míru a pro interiérové doplňky včetně světel architekti preferovali české výrobce.

Interiér je možná strohý, ale rozhodně ne nudný. Oživuje ho výběr materiálů. Dominují struktury přírodních povrchů. Na první pohled zaujme betonový pohledový strop, jehož přirozenou surovost zjemňují použité dřevěné dýhy. Tyto dva hlavní povrchy sjednocuje bílá barva na stěnách, dveřích a částečně na lakovaném nábytku. Spojujícím prvkem materiálů je kombinace černého kamene – žuly, dubového nábytku a parapetů a ocelových zámečnických výrobků, jako je zábradlí či knihovna.

Stempel & Tesař Autor: Stempel & Tesař Architektonické studio Stempel & Tesař architekti založil profesor Ján Stempel a ke spolupráci přizval o generaci mladšího partnera Jana Tesaře. Ve své práci se řídí krédem: Dům je pro nás jako dítě, nelze jej v žádné fázi odložit. Neopouštíme jej ani po dokončení. Zajímá nás, jak slouží a stárne. www.stempel-tesar.com

Kolaudací nic nekončí

„Rodinný dům se často začne zabydlovat ještě nehotový. Když se ho podaří nafotit, stane se to pro nás termínem dokončení. To znamená, že je po kolaudaci, zahrada osazená a dům vybavený interiérem. Náš kontakt s majiteli se tím ale neuzavírá,“ říká architekt.

Prověřeno praxí

„Díky tomu, že se občas do domu podíváme, můžeme v praxi sledovat, jestli naše návrhy a rozhodnutí byly správné. V tomto návrhu jsme například koketovali s variantou lícových cihel. Je to finančně náročnější, ale trvanlivější materiál. Zvítězila omítka z důvodu lepší finanční dostupnosti. Ale je zřejmé, že na vizuální kvalitě domu to nic neubralo,“ uzavírá Jan Tesař a majitelé doplňují, že pro ně je největším bonusem domu prostorové uspořádání a kontinuální propojení se zahradou.

Základní údaje

Architekt: Stempel & Tesař architekti

Dodavatel: TS Stavby Hostivice

Návrh interiéru: BLOK architekti

Návrh zahrady: Zahrady Pyciak

Zastavěná plocha: 267 m 2

Užitná plocha: 255 m 2

Stavební materiál: tepelněizolační keramické cihly

Fasáda: jemnozrnná omítka

Střecha: plochá

Okna a venkovní dveře: hliníková s trojsklem

Vnitřní dveře: lakované MDF, ocelové zárubně

Podlahy: dřevěné

Vytápění: krb, plynové podlahové, solární panely na ohřev vody

