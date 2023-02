Zdroj: neoVISUAL

Býval perlou české brutalistní architektury a po rekonstrukci se jí určitě stane zas. Bývalý pražský hotel InterContinental se rekonstruuje tak, aby se zachovalo to nejlepší z doby minulé za pomoci moderních technologií.

Pražané ho jistě dobře znají, bývalý hotel InterContinental stojí v čele rušné Pařížské ulice, na dohled Vltavy. Kdyby se nyní neopravoval, patrně by za nějaký čas nebylo co obdivovat.

Historické okénko

Hotel InterContinental architekta Karla Filsaka a jeho týmu se vnímá jako perfektní ukázka takzvané brutalistní architektury. Stavěl se v letech 1968 až 1974 v historickém centru Prahy. Bohužel jeho výstavba neprobíhala tak kvalitně, jak by si zasloužila, na objektu se navíc podepsaly i nepříliš zdařilé zásahy v 90. letech. Architekt Marek Tichý, který je autorem současné rekonstrukce společně s kolegy ze studia TaK Architects, mimo jiné uvádí: „Stavba jakoby byla plánována s životností tabulkových padesáti let, bez ohledu na ekonomiku jejího provozu, nároky na opravy a údržbu, počínaje zásadními defekty železobetonového skeletu a konče geometrickou nepřesností.“ Například jedna z hlavních hmot objektu je od svislé roviny odkloněná až o devatenáct centimetrů!

Jak se zachraňuje hotel

Pro budovu je typické nepravidelné opláštění z keramických segmentů. Až půjdete kolem, všimněte si, že se doplňují sklem a betonem. Nicméně svislé keramické pásy, které tenkrát navrhl sochař Zbyněk Sekal, byly na svou dobu rarita. Po padesáti letech však už dosluhovaly a musely se vyrobit věrné repliky, s lepšími mechanickými vlastnostmi, čehož se zhostil Dušan Grmolec se svým týmem.

Rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental Autor: BoysPlayNice

Ani beton všechno nevydrží

Také bylo nutné sanovat statický poškozený železobeton, na nějž se keramika vyzdívala (případně se vestavovala mezi betonové panely). Stav betonových konstrukcí rovněž posuzovali odborníci, nakonec se provedlo více než 15 000 zásahů. Některé poškozené části se musely kompletně vyměnit, například jde o strop konferenčního sálu. Tak dokonale, že ani zvídaví pozorovatelé by neměli poznat rozdíl. Oprav samozřejmě probíhá celá řada.

Více o rekonstrukci (nejen) uměleckých prvků slavného hotelu se dozvíte ve videu.

Návrat křišťálu i dřeva

Kromě betonu a keramiky či hliníku je pro bývalý hotel InterContinental typické uplatnění skla, dřeva, ale i kovu. A také fakt, že se navrhoval jako Gesamtkunstwerk neboli objekt umělecky vyladěný do posledního detailu (od fasády až po nádobí). Však se na něm také podílelo mnoho umělců tehdejší doby. Co šlo, to se opravovalo, ale řada prvků se nedochovala, nebo jen z části. Proto například křišťálové lustry Reného Roubíčka zrestauroval sklářský ateliér Bejvl. Vrátí se i výjimečný Začarovaný les, což jsou vyřezávané dřevěné sloupy Miroslava Hejného stejně jako stropní plastiky na motivy cechovních erbů od Čestmíra Kafky, oboje restauroval David Fiala, a jiná díla.

Nejde jen o hotel

Rekonstrukce slavného hotelu je součástí projektu Staroměstská brána, který se dotkne plochy 6250 m2. Dojde k výstavbě dalších dvou objektů, promění se také prostor před hotelem (náměstí Miloše Formana). Vzniknou tu prostory pro restaurace, služby a obchody, přibude více zeleně, vodních prvků i míst, kde můžete posedět. Ale potěší i podchod na náplavku.

Zkrátka i kdybyste Fairmont Golden Prague Hotel, jak se bude po rekonstrukci jmenovat, nechtěli navštívit, v jeho okolí najdete řadu koutů, kde můžete chvíli jen tak pobýt. A třeba obdivovat hotel alespoň zpovzdálí.

Zdroj: linka.news, staromestskabrana.cz, tak2002.cz