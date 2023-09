Zdroj: Shutterstock, Kazda

Také podzim přeje vycházkám do lesa a těm nejzajímavějším houbovým úlovkům. Abyste se nespletli a domů si přinesli jen jedlé kousky, pomůže vám knižní rádce.

Mottem knižní novinky jsou otázky, které si houbaři kladou, a přitom na ně v atlasech hub většinou nenajdou odpovědi. Mykologové Björn Wergen a Katrin Gilbertová je dali dohromady a výsledkem je publikace, kterou vám právě představujeme. Jmenuje se Nejčastější otázky o houbách, nedávno ji vydalo nakladatelství Kazda.

Chcete-li zachovat podhoubí, podívejte se, jak byste měli houby sbírat:

Tohle musíte vědět

Na začátku knihy se dozvíte, co jsou houby vlastně zač a podle jakých znaků se určují. Ale i to, jak dlouho vydrží, prostě „datum“ trvanlivosti. Nebo kde které druhy nejčastěji rostou. Jak máte houby nejlépe sbírat, je lepší vytáhnout je z půdy, nebo raději odříznout? A převelice užitečná je i pasáž, co byste měli udělat, když sníte špatné houby. Kniha se totiž dále zaměřuje jak na jedlé, tak na jedovaté druhy.

Bacha na zelenou

Autor: Kazda Když houby zmodrají, znamená to snad něco toxického? Na toxicitě „modrých“ hub totiž stojí jedna pověra. V knize se dozvíte, co je pravda. Ale když už jsme naťukli jedovaté druhy, opravdu si dejte pozor na zelenou muchomůrku, patří mezi nejjedovatější houby. Na rovinu: někdy ani nemá typicky zelený klobouček, abyste ji dostatečně dobře odlišili. Není výjimkou, že uvidíte tyhle muchomůrky s tak světlými kloboučky, že je lze zaměnit se stejně bílými pečárkami. V případě otravy hrozí jaterní kolaps, důsledky můžou být fatální.

Opeňka je vynikající, ale...

V lesích roste spousta hub, a mnohé z nich dost možná přehlížíte, protože je neznáte. Například opeňku měnlivou, která se dá sbírat až do pozdního podzimu (v kuchyni využíváme jen kloboučky). Nicméně nejprve ji musíte umět odlišit od jedovaté dvojnice zvané čepičatka jehličnanová. Zatímco dužnina opeňky měnlivé voní ovocně nasládle, má šupinatý povrch třeně a roste téměř výhradně na listnáčích, čepičatka jehličnanová má vůni moučnou, její třeň je na povrchu bělavě vláknitý a vyrůstá zejména na jehličnanech.

Nepřehlížejte hnojník

Zdálky vypadá jako mladá bedla, nebo si to aspoň někteří myslí. Hnojník obecný je opravdu dobrý a jedlý, nedá se jen tak zaměnit s jinou houbou. Na co pozor? Sbírají se pouze mladé houby, kdy mají uzavřené kloboučky. A po konzumaci těchto hub byste neměli následující dva až tři dny pít alkohol.

Klame „tělem“

Další zajímavou houbou je stroček trubkovitý. Ale když si ho ve fotogalerii prohlédnete, asi se vám nebude líbit. Kdo by chtěl jíst tak tmavou a tvarově divnou houbu, která vypadá jako malá trumpeta… Přitom dokáže krásně obarvit různé pokrmy, často se používá sušená jako koření, také u stročku trubkovitého nehrozí záměna s některou jedovatou houbou, a navíc roste i na podzim, až do listopadu.

Zdroj: Knihy Kazda, myko.cz