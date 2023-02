Zdroj: Shutterstock

Už ve staré čínské medicíně se používaly některé druhy hub jako léky na paměť. Je to vůbec pravda a proč to tak je, jsme si museli počkat až na začátek tohoto roku, kdy vědci odhalili příčinu.

Vědci z University of Queensland objevili aktivní sloučeninu z jedlé houby, která podporuje růst nervů a zlepšuje paměť.

Profesor Frederic Meunier z Queenslandského institutu mozku se snažil identifikovat důvody, které pomáhají zlepšovat paměť u houby Hericium erinaceus, kterou u nás známe pod jménem korálovec ježatý, v cizině se často setkáte s názvem „lví hříva“. „Výtažky z těchto hub se používají v tradiční medicíně v asijských zemích po staletí, ale my jsme chtěli vědecky určit jejich potenciální účinek na mozkové buňky,“ řekl profesor Meunier k výsledkům zprávy, zveřejněné v recenzovaném časopise Journal of Neurochemistry.

I u nás se dnes prodávají mnohé léky a doplňky stravy, které mají mít tyto účinky. Proč tomu tak ale je?

Rostou nervy

Předklinické testování zjistilo, že tato houba má významný vliv na růst mozkových buněk a zlepšení paměti. „Laboratorní testy měřily neurotrofické účinky sloučenin izolovaných z Hericium erinaceus na kultivované mozkové buňky a překvapivě jsme zjistili, že aktivní sloučeniny podporují tvorbu neuronů, které se rozšiřují a spojují s jinými neurony,“ uvedl profesor Meunier.

„Použitím mikroskopie s vysokým rozlišením jsme zjistili, že extrakt z hub a jeho aktivní složky do značné míry zvětšují velikost růstových kuželů, které jsou zvláště důležité pro mozkové buňky, aby vnímaly své prostředí a navazovaly nová spojení s jinými neurony v mozku.“

Spoluautor, Dr. Ramon Martinez-Marmol z University of Queensland, vysvětlil pro Medical Xpress, že objev může mít velké dopady na lékařskou vědu, když by výsledky mohly pomoci léčit neurodegenerativní kognitivní poruchy, jako je Alzheimerova choroba, a také chránit před nimi. „Naším cílem bylo identifikovat bioaktivní sloučeniny z přírodních zdrojů, které by se mohly dostat do mozku a regulovat růst neuronů, což by mělo za následek zlepšenou tvorbu paměti,“ řekl Dr. Martinez-Marmol. A to se zcela jednoznačně povedlo.



Zdroj: Journal of Neurochemistry, Medicalxpress