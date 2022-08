Zdroj: shutterstock.com

V posledních letech jsou škodliví motýli rozšířeni více, než by bylo milé. Jejich hladové housenky pak napadají vše, co jim stojí v cestě – zaměřují se na okrasné dřeviny, ovocné stromy, keře, jabloně, rybíz, ale i zeleninu. Mezi nejvíce škodlivé motýly patří zavíječ zimostrázový, obaleč jablečný, švestkový, jednopásový, mramorový, ale také bekyně, píďalky, bourovci, bělásek ovocný a zelný, nemluvě o můrách.

Jak se můžete chránit?

Ještě před tím, než se pustíte do boje s housenkami chemickou cestou, je vhodné vyzkoušet ekologičtější varianty. A samozřejmě nesmíte zapomínat ani na prevenci.

Náš tip: Chcete se zbavit housenek na své zahradě? Pak si vzpomeňte, že se jedná o potravu pro spoustu ptáků – zkuste je nalákat do své zahrady. Rozmístěte na ni pítka, krmítka, budky a koupaliště.

Zkontrolujte porost na zahradě

Na zahradě pravidelně kontrolujte vše, co na ní roste. Pokud objevíte vajíčka nebo larvy, ihned je posbírejte. Některé housenky mohou být jedovaté, proto to nikdy nedělejte bez gumových rukavic, roušky a pinzety. Škůdce sbírejte do sklenice se šroubovacím uzávěrem, další den do ní dejte vodu, aby housenky nepřežily.

Podívejte se na to, jak probíhá zakuklení a vylíhnutí motýla:

Použijte síť proti motýlům

Rostliny můžete zakrýt jemnou sítí, která motýlům zabrání klást vajíčka. Taková síť je poměrně levná, zelená, takže nenaruší celkový vzhled vaší zahrady.

Vyzkoušejte výluh z aksamitníku

Máte na zahradě aksamitník? Udělejte z něj výluh – okvětní lístky naložte na 14 dní do oleje (slunečnicový nebo řepkový). Výluh odpudí kromě molic také háďátka a třásněnky.

