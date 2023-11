Zdroj: shutterstock.com

Pestrobarevné listí, s nímž se můžete setkat v lesích a parcích, vypadá nádherně. Když se ale podzim pustí do stromů na vaší zahradě, už to tak dechberoucí podívaná není. Napadané listí totiž dokáže na zahradě udělat nehezkou paseku. My vám dnes řekneme, co s listím dělat. A co je lepší nezkoušet.