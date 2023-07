Zdroj: Koruna Vysočiny

Rekonstrukce vrátila zahradní komplex hradu Pernštejn do podoby, v jaké ho mohli lidé vidět před 200 lety. Prohlédnout si geniální parkové úpravy můžete díky novému prohlídkovému okruhu.

Neuvěřitelné! Podívejte se, jak zahrada povstala jako Fénix z popela:

A tady ji máte ještě pěkně z nadhledu:

Vrchnostenská zahrada je vlastně soubor několika různorodých zahradních částí, najdete tu doteky Francie, Anglie i Číny a také lesní partie. Před 200 lety zahradu založil tehdejší majitel panství, nicméně zásadní změny se odehrály na konci 18. století, už za nového majitele. Baron Ignác Schröffel tehdy významně proměnil to, co připomínalo slávu barokních zahrad. Přesněji: barokní pozůstatky zakomponoval do rozlehlého krajinářského parku, který dnes připomíná různé světy. Na jednom místě tak "navštívíte" hned několik zemí. Ve svahu uvidíte úchvatné terasy, najdete tu řadu odpočinkových koutů a míst k posezení, ale také například čínský pavilon, sochy, bazény s fontánami, dominantní obelisk a jiné.

Chcete sem přijet?

Tohle je nejdůležitější: Počítejte s náročnějším, kopcovitým terénem, na který u podobných zahrad nejsme zvyklí.

Do zeleného ráje se vstupuje z 3. nádvoří.

Návštěva zahrady s dětským kočárkem se nedoporučuje, psi mají vstup zakázaný.

Vrchnostenská zahrada je pro veřejnost otevřená denně kromě pondělí, od 10 do 17 hodin. Užívejte si ji v klidu, prohlídka je bez průvodce.

Co se tu natáčelo

Filmaři využili kouzelný hrad Pernštejn pro natáčení mnoha pohádek, včetně slavné Jak se budí princezny (aneb O Šípkové Růžence). A co ještě? Tady se pořizovaly záběry do Sedmero krkavců, Ptáka Ohniváka, Šťastného smolaře nebo před mnoha lety do legendární pohádky Sůl nad zlato.

Zdroj: hrad Pernštejn, Koruna Vysočiny