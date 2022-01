Zdroj: NPÚ, zámek Sychrov

Až si vyberete zámek, který byste rádi viděli, podívejte se na jeho webové stránky, každý má otevřeno jen v určité dny. Navíc v dnešní proměnlivé době se vyplatí být informovaný ještě před tím, než něco podniknete.

Sychrov: za pokladem na Liberecko

Historie místa, kde zámek najdete, spadá do 15. století, ovšem tehdy to byla tvrz. Koncem 17. století tu vyrostl malý barokní zámek, ale Sychrov si na své nejslavnější období za vlády Rohanů ještě musel počkat. Díky nim prošel empírovou přestavbou, o pár let později i novogotickou, která ho katapultovala mezi významné památky historizujících slohů 19. století. Více se jistě dozvíte na zimní prohlídce. A prohlédnout si můžete také zlatý poklad, což je kolekce unikátních předmětů ze zdejších sbírek. Součástí pokladu jsou i šperkařské plastiky Františka Khynla, který mimo jiné pracoval pro značku Tiffany nebo Cartier.

Třeboň: za Rožmberky i Schwarzenberky

Vítejte v jihočeském lázeňském městě, mezi jehož dominanty patří rovněž rybník Svět a renesanční zámek. Samotné místo a jeho okolí nejvíce ovlivnili právě Rožmberkové, za jejich vlády se výrazně proměnil nejen zámek, ale celé město a rovněž krajina, díky zakládání rybníků.

Dalším významným rodem, jenž měl k Třeboni blízko, se stali Schwarzenberkové a právě jejích apartmá si lze v lednu a v únoru prohlédnout. Pak si ještě udělejte hezkou vycházku k jejich rodinné hrobce, je to asi kilometr od zámku (v lednu má otevřeno od středy do pátku, ale procházka se vyplatí, i kdybyste tuto impozantní stavbu obdivovali jen z exteriéru).

Na zámku Valeč jsou k vidění vzácné fresky. Autor: NPÚ, zámek Valeč

Valeč: od 13. ledna za freskami a sochami

Zámek Valeč je tak trochu jiným tipem než obvykle, tady si totiž můžete prohlédnout jeho interiéry ještě před dokončením obnovy. Klasické zámecké komnaty tu nehledejte. Zato vás překvapí zejména vzácné pozdně gotické fresky ze zaniklého kostela svatého Wolfganga v Doupově. Expozice je pojatá moderně, klidně s sebou vezměte také děti. A v bývalé kovárně objevíte další poklad, jeden z nejrozsáhlejších souborů soch od barokního umělce Matyáše Bernarda Brauna. Předem jen upozorňujeme že prostory zámku a kovárny jsou znovu otevřené od 14. ledna 2022.

Slatiňany: na skok do kuchyně

Představují velké lákadlo, na seznam památek s celoročním provozem se zámek nedaleko Chrudimi zařadil koncem loňského roku. Navíc nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Zimní prohlídková trasa vás zavede do obnovených interiérů v přízemí a rovněž do zámecké kuchyně, prohlédnete si apartmá pro hosty a další zajímavosti. Určitě se dozvíte i leccos zajímavého o rodu Auerspergů, kterým panství patřilo přibližně dvě století, také tu zanechal nejvýraznější otisk.

Děčín: za hodinami i loutkami

Patří mezi naše nejstarší památkové objekty. Sídlo rodu Thun-Hohensteinů celoročně nabízí několik prohlídkových tras, navštívit můžete rovněž hodinárium v podkroví, kde si prohlédnete historické hodinové stroje ze sbírek soukromých sběratelů (nejstarší exponát z kostela sv. Vavřince ve Velké Vsi pochází patrně ze začátku 16. století). A 23. ledna sem přijďte s dětmi na loutkovou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.

Zdroj: Národní památkový ústav, Zámek Děčín