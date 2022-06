Zdroj: NPÚ, zámek Jezeří

První tip vás zavede do Krušnohoří, díky druhému se vrátíte do středních Čech a do třetice všeho dobrého se vydejte na Moravu, do Buchlovic.

Neopravená památka: zámek Jezeří

Tento zámek kdysi patřil mezi nejvýznamnější památky Evropy. Najdete ho na svahu Krušných hor, kde už od 14. století stával hrad z jezera (de Lacu), posléze přebudovaný na renesanční zámek, který se nakonec přeměnil v barokní klenot. Válkami poničený zámek básnicky řečeno vstal z popela na konci 17. století. Za to můžou Lobkowiczové, ostatně ještě počátkem 20. století patřil mezi jejich luxusní sídla.

Bohužel období po 2. světové válce zámku nepřálo. Nejvíce se na něm podepsala těžba hnědého uhlí, kvůli níž zmizelo jak jezero, které kdysi dalo název hradu, tak okolní vesnice.

Takzvaný Malý salon - Lesní pokoj patří k nemnoha místům, které jsou otevřené pro veřejnost Autor: NPÚ, zámek Jezeří

Syrová minulost

Jezeří se může chlubit hned několika NEJ, například byste tu měli napočítat až 244 místností, nicméně přístupné jsou pouze některé (v rámci základního okruhu je jich 15). Právě tím je tento zámek výjimečný, jde o prezentaci neopravené památky, která se postupně rekonstruuje. Na jednom místě tak máte šanci vidět skutečně původní podobu objektu i již opravené části. Kromě základního okruhu se aktuálně nabízí ještě návštěva přízemí a sklepů.

Rekonstrukce parku: zámek Dobříš

Jakmile prozradíme, že tento zámek si zahrál v obou dílech naší slavné filmové pohádky Princezna ze mlejna, určitě si ho hned vybavíte. Stávající podoba rokokového zámku odpovídá přestavbě z 18. století a je spojená s rodinou Colloredo-Mannsfeld, která je i současným majitelem. Ovšem my vás lákáme na „zelenou“ novinku, francouzský park prošel výraznou obnovou. Mimo jiné vás čeká ozvučená fontána, opravené sochy nebo habrové bludiště.

Oranžérie jako výstavní síň

Velké změny doznal rovněž bývalý zámecký skleník, oranžérie, kde můžete aktuálně vidět nové hravé expozice Tajuplný les a Voda. Nechybí ani připomínka exotických rostlin, rovněž zaujme kamenosochařská výzdoba. V další části skleníku najde zázemí expozice o nestárnoucím Krtečkovi od Zdeňka Milera.

Pro štěstí: zámek Buchlovice

Není tak obrovský a navíc stojí trochu v pozadí kvůli jinému blízkému lákadlu, hradu Buchlov, přesto by byla škoda ho minout. Unikátnost zámku Buchlovice spočívá v tom, že představuje projekt barokní italské vily. Tvoří ji dvě budovy ve tvaru podkovy, proto vám už samotná návštěva určitě přinese štěstí. Ani tento objekt v průběhu času neminulo několik změn, a jak uvádí webovky zámku, jméno autora definitivní podoby stále není objasněné. Až budete procházet jeho komnatami, určitě vám průvodce připomene, že v 19. století se v jeho zdech doslova řešila Evropa, tady si dávali rande evropští diplomaté.

Stálice našich balkonů

Tradice letních výstav balkonovek fuchsií v Buchlovicích trvá už 40 let a představuje další zdejší lákadlo. Zámecká sbírka čítá asi 1200 odrůd a patří k nejvýznamnějším ve střední Evropě. Ostatně přijďte se přesvědčit, výstava má otevřeno až do konce září.

