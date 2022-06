Zdroj: Pixabay

Většina zákazníků si myslí, že čím tlustší strunu zvolí, tím je pevnější a tím déle vydrží. Takto jednoduché to ale není. V doporučení od výrobce najdete rady, jaké struny k jakému motoru volit. Může se totiž stát, že zvolíte příliš silnou strunu, motor tak bude potřebovat mnohem větší výkon, aby se roztočil. Co se týká průměru a délky, to je bez debat. Vždy důkladně prostudujte manuál a použijte tu strunu, která je v něm uvedená.

Můžete však zvážit, jestli chcete, aby byla struna uvnitř vyztužená, či nikoli

Zde se rozhodujte podle toho, co a kde plánujete sekat. Do členitého terénu, kde můžete narazit na kameny nebo obrubníky, se rozhodně hodí struna vyztužená. Více toho vydrží, ale je pochopitelně dražší. Sekáte-li ale rovnou trávu nebo louku, výztuha není nutná.

Hranatá, nebo kulatá?

Klíčový je i tvar struny. Hranatá struna se hodí spíše na porost se silnými a hrubými stonky. V zásadě se ale tyto dva typy příliš neliší. Protože vždy sekáte stejně jen koncem odstředěné struny.

zdroj: hobynaradi.cz