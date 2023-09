Zdroj: Shutterstock

Tesaři k tomu často používají hřebíkovačku - nástroj, který vystřeluje speciální hřebíky skrz dřevo do betonu pomocí "slepých" nábojů ráže 6 nebo 8 mm. Pokud předpokládáte, že budete hodně zatloukat hřebíky do betonu, možná byste měli zvážit investici do hřebíkovačky tohoto typu. Když však potřebujete do betonu zatlouct jen několik hřebíků, je zatloukání hřebíků do betonu pomocí kladiva a příklepové vrtačky cenově výhodnější.

Příklepová vrtačka

Vrtání otvorů pro hřebíky do betonu se nejlépe provádí pomocí příklepové vrtačky. Příklepová vrtačka se současně otáčí a vrtákem pomocí příklepového mechanismu „buší“ do betonu, aby vyvrtala otvor. Každopádně spolu s příklepovou vrtačkou použijte vrták do zdiva, který má stejný nebo o něco menší průměr než používané hřebíky.

Jak připevnit cokoliv k betonu:

Vhodné kladivo

Oproti běžnému zámečnickému kladivu je bourací nebo demoliční kladivo těžší a mohutnější než běžné dílenské kladivo. Díky větší hmotnosti a zdrsněnému povrchu (frézovaná rýhovaná hlava) je bourací kladivo pro tuto práci vhodnější. Mějte na paměti, že může dojít k poškození frézované plochy kladiva, protože hřebíky do betonu jsou mnohem tvrdší než běžné truhlářské hřebíky.

Hřebíky do betonu

Do betonu se používají speciální hřebíky vyrobené z kalené oceli s vysokým obsahem uhlíku a mají drážkované dříky, které jim pomáhají zanořit se do betonu. Můžete také použít hřeby do zdiva, které mají čtvercový průřez a jsou zúžené od hlavy ke špičce. Hřeby jsou levnější než hřebíky do betonu a je u nich menší pravděpodobnost zlomení nebo ohnutí.

Bezpečnostní hlediska

Mnoho kutilů nepoužívá při práci s ručním nářadím ochranu sluchu a očí, protože mají pocit, že tuto úroveň opatrnosti si zaslouží pouze elektrické nářadí. Kdykoli však používáte kladivo nebo jiné úderové nářadí, je dobré použít základní bezpečnostní vybavení. Kladivo může snadno zlomit hřebík - zejména křehkou, kalenou ocel hřebíku do betonu nebo zdiva - a vymrštit ho tak do vzduchu. Existují také případy, kdy se kus dopadové plochy kladiva může odštípnout a poslat do vzduchu ostrou kalenou střepinu. Také zvuk vznikající při zatloukání hřebíků může také časem poškodit sluch, proto nepřehlédněte chrániče sluchu pro všechny fáze práce - nejen při vrtání otvorů. Při vrtání do betonu nezapomeňte ani na masku proti prachovým částicím, protože cementový prach může poškozovat plíce.

