Zdroj: Shutterstock

Víte, že kromě kancelářských sešívaček na papír existují sešívačky pro čalouníky a dekoratéry nebo ještě silnější sponkovačky pro pokrývače a další řemeslníky? Jaký je rozdíl mezi čalounickou a stavební sešívačkou? Kterou sešívačku byste si měli vybrat do vaší kutilské dílny? To se dozvíte v našem článku.

Sešívačky slouží k rychlému a snadnému spojování nejrůznějších materiálů. Ty čalounické víc připomínají kancelářské sešívačky – po stisknutí vyletí sponka, u kladivových sešívaček se sponka do materiálu zaryje po úderu sešívačky na konkrétní místo. Tyto sešívačky jsou funkční pouze za předpokladu, že spojované součásti nejsou příliš silné a spoj nemusí nést příliš velkou zátěž. Při stavbě dřevěných konstrukcí sešívačku nevyužijete, ale je ideální pro jakékoliv dekorativní, dokončovací nebo montážní práce. Co se ale na stavbě uplatní, jsou elektrické nebo pneumatické sešívačky či hřebíkovačky – ty práci neuvěřitelně zrychlía zjednoduší.

Jak používat sešívačku / hřebíkovačku

Čalounické sešívačky

Sešívačky pro čalouníky stojí v hierarchii sešívaček o stupeň výše než jejich kancelářské kolegyně. Mají konstrukci, která již neumožňuje pouze spojování dvou, tří a více listů, ale také zarážení sponek shora, bez opory spodní „čelisti“. Přiložíte je na spojovaný materiál a stisknete rukojeť. Sponka, která je zasazena v kovovém držáku, se pak silou zarazí do materiálu. Tomu napomáhá mechanismus, díky němuž nemusíte být silák, abyste bez větší únavy nastřelovali jednu sponku za druhou. Sponky jsou umístěny v zásobníku podobném tomu, kterým jsou vybaveny kancelářské sešívačky. Ten se snadno otevírá a doplňuje.Účel čalounických sešívaček může být různý - využijeme je k opravě nábytku, výrobě rámů na obrazy, výrobě ozdob na vánoční stromeček a dalších dekorací. Čalounickou sešívačkou lze zatloukat sponky o délce 6 až 14 mm a sponky v podobě hřebíků bez hlaviček o délce 14 nebo 15 mm.

Stavební sešívačka

Stavební sešívačky se vyznačují pevnější konstrukcí, protože musí vydržet náročné podmínky na staveništi. Jsou proto odolné proti pádům z velkých výšek, zaplavení, prachu a nečistotám. Při stavbě jsou užitečné pro upevnění střešních fólií, parotěsných fólií a větruodolných fólií, upevnění plochých latí, pokládání střešní lepenky nebo bitumenových šindelů na pevný střešní plášť, pokládku tenkých šindelů nebo dřevěných štěpek, upevňování překližkových desek nebo upevňování kabelů na dřevěný podklad. Možných aplikací je mnohem více.

Kladívkové sponkovačky

Kromě klasicky konstruovaných modelů jsou k dispozici také kladívkové sponkovačky. Jejich název vychází ze skutečnosti, že se používají podobně jako kladiva. Držíte dlouhou rukojeť a opačným koncem udeříte do místa upevnění. Údery kladívkovou sešívačkou do tvrdého materiálu zarazí sponku nebo hřebík. Tento typ sponkovačky je oblíbený zejména u pokrývačů, protože umožňuje velmi rychlé provádění prací - i když, pravda, ne s velkou přesností. Je vhodná pro osazování sponek o délce 6, 8 a 10 mm. Zajímavým prvkem je vystouplý jezdec, díky němuž je lépe vidět, kam se sponka nastřelí. To umožňuje mnohem přesnější práci.

Elektrická sešívačka

Snad všechny ruční nástroje již mají své elektronické protějšky. Světlo světa spatřily i elektrické sešívačky. U elektrických sešívaček je síla našich rukou nahrazena motorem a mechanismem, který sponky dávkuje a vhání dovnitř. Síla zatloukání je mnohem větší a rychlost hodná kulometu. Odložte kladiva a chopte se elektrické sponkovačky, až budeme přibíjet podlahová prkna, upevňovat obkladové nebo fasádní desky, vytvářet malé dřevěné konstrukce. Práci zvládnete zejména proto, že takové zařízení dokáže místo sponek zatloukat i hřebíky s velmi malou hlavou nebo čalounické hřebíky bez hlavy.Elektrické sešívačky mohou čerpat energii ze zásuvky nebo z malé baterie. Ty druhé nám dávají stejnou volnost jako ruční sešívačky. Nabíjecí modely mají 3,6V nebo 14,4V baterii, obvykle lithium-iontovou. Zásobníky elektrických sešívaček pojmou 84 až 100 sponek o šířce 11,4-12 mm a výšce 6-14 mm. Některé mají na boku malé okénko pro kontrolu obsahu.

Profesionální pneumatické hřebíkovačky

Mnohem dražší a spíše profesionály kupované jsou pneumatické sešívačky a pneumatické hřebíkovačky. Pracují po připojení ke kompresoru, tj. elektrickému nebo dieselovému kompresoru. Sponky pohánějí pod tlakem 4 až 8 atmosfér. Díky tomu je lze použít k upevnění tvrdých materiálů (například dřevotřísky) na tvrdý podklad. Jejich výkon dosahuje 1 600 sponek za minutu, protože mohou střílet sériově. V zásobníku čeká 100 sponek nebo tyčinek, které mohou být dlouhé až 25 mm. Ani elektrické sponkovačky nenahradí ty pneumatické při pracích vyžadujících vysokou opakovatelnost a rychlost pneumatických hřebíkovaček.

Zásobníky pro sešívačky - typy sponek

Sešívačka je bez správné „munice" k ničemu. Nejběžnější zásobníky jsou naplněny sponkami obdélníkového tvaru. Nejkratší jsou 4 a nejdelší přes 50 mm. Jejich tloušťka se rovněž liší - od 0,5 do 2 mm a šířka od 7 do 12 mm. Kromě obdélníkových sponek existují také zakřivené sponky, které se používají k upevnění nízkonapěťových elektrických kabelů (do 50 V) o maximálním průměru 6 mm. Pro některé sponkovačky jsou vhodné také čalounické hřebíky nebo kolíky. Mají tloušťku 1-1,5 mm a délku 10-15 mm. Existují sponky s břity broušenými tak, že jezdí paralelně. Mohou být umístěny v blízkosti okraje. Některé naopak mají čepele broušené na opačných stranách. Při zajíždění se rozkládají, a tím zvyšují trvanlivost upevnění. Nesmí být zaraženy příliš blízko okraje. Jsou vhodné pro tvrdé materiály. V nabídce najdete také tvrzené sponky s pevnější strukturou, nerezové nebo potažené impregnací.

Zdroj: stapleheadquarters.com, rona.ca