Zdroj: Bet Orten, Josema Cutillas

Hledáte objekt, který zaujme nejen dospělé, ale také jejich děti? Pak by vaší pozornosti nemělo uniknout dětské hřiště Prior. To se objevilo na festivalu architektury v Logroño. Co říkáte? Je to jen hřiště? Nebo umělecké dílo?