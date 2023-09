Zdroj: Shutterstock

Hrušky patří spolu s jablky k nejoblíbenějším druhům ovoce. Pěstují se v mnoha odrůdách, které se liší tvarem, barvou slupky, konzistencí dužiny i dobou sklizně. K jejich přednostem patří nejen výborná chuť a výrazná vůně, ale i obsah zdraví prospěšných látek. Jejich konzumací dodáte tělu vitamin C, kyselinu listovou, hořčík, vápník a spousty draslíku. Mimo to jsou skvělým zdrojem vlákniny, která je důležitá pro správnou funkci trávicího a imunitního systému. Hrušky chutnají výborně čerstvé i tepelně upravené. Připravit z nich můžete různé druhy moučníků, kompot nebo povidla, hodí se i do slané kuchyně – především k sýrům, drůbežímu masu nebo zvěřině.



Hrušky a čokoláda si spolu výborně rozumějí. A v tomto dezertu i nádherně vypadají:



Hruškový koláč se skořicí a citronovou kůrou

Čas přípravy: 60 minut

Ingredience:

2 hrnky polohrubé mouky

1,5 hrnku cukru

1 vanilkový cukr

½ hrnku rozpuštěného másla

1/3 hrnku rostlinného oleje

2 čajové lžičky kypřicího prášku

4 vejce

½ hrnku mléka

3 větší hrušky

1 lžička skořice

1 lžička sušené citronové kůry

Příprava:

1) Všechny ingredience vyjměte z lednice, aby měly před přípravou pokojovou teplotu.

2) Troubu předehřejte na 180 ºC.

3) Hrušky oloupejte a nakrájejte na plátky.

4) Pomocí šlehače promíchejte cukr a rozpuštěné máslo. Poté přidejte vejce, skořici, vanilkový cukr a citronovou kůru. Šlehejte 2-3 minuty, dokud se všechny ingredience nespojí.

5) Ke směsi přisypte mouku s kypřicím práškem a postupně při nižších otáčkách zašlehejte mléko a olej.

6) Těsto vlijte do vymazané kulaté formy nebo do pekáčku vyloženého pečicím papírem.

7) Navrch vyskládejte plátky hrušek a vložte do trouby.

8) Pečte cca 40 minut – před koncem zapíchněte do středu těsta špejli. Pokud zůstane suchá, je koláč hotový. Vyjměte ho z trouby a před podáváním nechte zcela vychladnout.

Zdroj: www.cookinwithmima.com, www.nzip.cz