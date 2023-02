Zdroj: Vysočina Tourism

Patrně u nás nenajdete jiné město, které by tak moc proslavila neviditelná filmová postava. Hliník je prostě věčný. Ale důvodů, proč vyrazit do Humpolce, vám nabízíme mnohem více.

Zatímco některá města horko těžko řeší, na co nalákat turisty, Humpolec se už nemusí snažit. Hláška z filmu Marečku, podejte mi pero pánů Smoljaka a Svěráka ho proslavila dostatečně. Dnes už i malé dítě ví, že Hliník se odstěhoval do Humpolce. Nikdo ho nikdy neviděl, ale to přece nevadí.

Vždycky Hliník

Když se turisté často ptali, co v Humpolci připomíná slavnou filmovou postavu, město se rozhodlo jednat. Nejprve v roce 2002 odhalilo v parku Stromovka jeho pamětní desku, o 12 let později za ní vysadilo švestku, jako připomínku další neméně slavné filmové figury, vlezlého Viktora Hujera. Mezitím ještě vybudovalo sranda-muzeum Hliníkárium. Najdete ho v budově kina na Havlíčkově náměstí (vstup přes infocentrum).

A tady máte bonus - krátký sestřih nejslavnější hlášky z filmu Marečku, podejte mi pero:

Pořád málo? Tak klikněte ještě sem:

A že jste to vy, ještě do třetice zde:

Trochu nadhledu

Pokud se chcete na město a okolí podívat z výšky, teď v únoru doporučujeme asi dvoukilometrovou vycházku na hradní zříceninu Orlík. Zřícenina ani zdejší vyhlídka ještě nemají otevřeno, ale hezky se projdete a pozůstatky hradu i zajímavou rozhlednu v podobě ocelové konstrukce vsazené do hradní věže aspoň omrknete.

Totéž udělejte i ve městě. Nejvyšší vyhlídkový bod se nachází ve věži kostela sv. Mikuláše, který je patrně nejstarší pamětihodností Humpolce. Věž bude přístupná zase od června, nicméně samotná stavba stojí za obdiv i bez vyhlídky. A když je mše, lze se podívat také dovnitř. První zmínky o kostele spadají do 13. století, ale jak šel čas, podepsalo se na něm více stavebních slohů. Například ve 20. letech 18. století byla provedena úprava podle návrhu geniálního architekta barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Zpátky do muzea

I kdyby nebylo hezky, nudit se nebudete. Stavte se v Muzeu dr. Aleše Hrdličky, třeba jen proto, že uvidíte neandertálce v životní velikosti. Dospělé jistě naláká samo jméno světoznámého antropologa, děti zase expozice loutek. Ve městě je také včelařský skanzen a dům, kde jsou mimo jiné vystavené nádherné malované úly a o včelách se dozvíte i to, co jste netušili nebo se na to styděli optat. Víte třeba, proč v září včely vyženou trubce? Aby je nemusely živit… Návštěvu si však musíte domluvit předem (telefony 723 808 365, 721 864 542). A totéž platí i pro soukromé muzeum vah (telefon 607 140 322).

V Muzeu dr. Aleše Hrdličky uvidíte i neandertálce v životní velikosti Autor: Vysočina Tourism

Co má společné s Plzní

Máte rádi pivo? Tak to určitě znáte pivovar Bernard. Pivovar v Humpolci fungoval několik století, pak jeho kvalita začala upadat. Počátkem 90. let ho koupil Stanislav Bernard (zakladatel Svazu malých nezávislých pivovarů) s partnery a sláva humpoleckého piva opět začala stoupat. Vloni zde otevřeli nové návštěvnické centrum, tak se stavte, abyste například zjistili, k čemu slouží skořápky pravěkých řas. Spolu s centrem se otevřela také unikátní vyhlídková věž okolo pivovarského komínu (v provozu zase od dubna). A dejte si něco dobrého, výborně tu vaří.

Pěšky i na koloběžce

Poznávat nejbližší okolí Humpolce a zříceninu hradu Orlík můžete díky naučné stezce Březina, je dlouhá asi 7 kilometrů a začíná v části lesoparku u základní školy. Nebo se vydejte po jiné stezce Po stopách historie, ta měří 4 kilometry a startovat budete na Horním náměstí. V infocentru si rovněž můžete půjčit speciální disk a pak se vydat na discgolfové hřiště v lesoparku pod Orlíkem. Házet s diskem, který se podobá frisbee, není těžké, zabavíte tím sebe i děti a ještě si dáte trochu do těla.

A kdyby se počasí zase pokazilo, vyrazte do humpolecké 8smičky, což je bývalý soukenický areál, který se proměnil v kulturní centrum. Podívejte se tady a získáte přehled, co vše vás asi tak může čekat.

