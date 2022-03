Zdroj: shutterstock.com

Kombinace aktuální situace a náladového počasí není zrovna příznivá. I proto je právě teď ten nejvyšší čas začít se snažit o to, abyste se cítili co nejpříjemněji alespoň doma. Pomoct vám s tím může dánský styl hygge, který vychází z dánského „hoo-gah“, to znamená pohodlí.

Neutrální barvy jsou základ

Každý interiérový design se opírá o určité barvy. V případě hygge stylu je to neutrální barevná paleta, která vám pomůže vytvořit útulný prostor, v němž se budete cítit příjemně. Neutrální tóny působí na lidskou psychiku uvolňujícím dojmem a tvoří místo vhodné k oddychu.

Když tyto barvy doplníte o přírodní materiály, kam patří kožešiny, vlna, samet, ale i různé textilie, neuděláte chybu. Pracujte s béžovými, světle šedými či modrými odstíny. Ideální jsou také pastelové barvy, které vás rozveselí.

Hygge bydlení Autor: shutterstock.com

Co do hygge bydlení nepatří?

Pokud chcete být hygge a rádi se vyhnete čemukoliv rušivému, doporučujeme vám vyhnout se kontrastním kombinacím, které mohou působit rušivě a zneklidňovat. Mezi ně patří zejména tmavě hnědá, černá, ale i výrazně červená barva.

Pohodlí? Značka ideál!

Interiér ve stylu hygge by se měl zaměřovat na vytvoření maximálního pohodlí. To znamená koupit komfortní postel s matrací, ale i sedací nábytek, kam patří prostorná pohovka nebo měkoučké křeslo.

Ve vašem interiéru by neměly chybět ani nejrůznější textilie, jako jsou deky, přehozy, koberce, polštáře, závěsy či kožešiny. Textilie můžete vrstvit různě na sebe, výsledek bude úžasný.

Dejte si pozor na osvětlení

To, jaké osvětlení do svého domova zvolíte, má velký vliv na to, jak se v daném prostoru budete cítit. Do obývacího pokoje i ložnice se hodí zejména žluté světlo, které navozuje v lidech klid a pohodu. Bílé osvětlení je vhodnější do kuchyně nebo koupelny, kde potřebujete dobře vidět.

Chybět by samozřejmě neměly ani svíčky, jejichž mihotavé světlo působí relaxačně a klidně.

Zdroj: ireceptar.cz