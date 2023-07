Zdroj: shutterstock.com

S pojmem hypnóza jste se už nejspíš setkali – minimálně v některém z amerických filmů či seriálů. Jen málokdo však ví, co přesně tato „procedura“ opravdu obnáší. Které mýty kolující o hypnóze jsou nejčastější?

Hypnóza je stav, ve kterém se člověku zvýší schopnost soustředění se. Hypnóza se nejčastěji navozuje pomocí různých verbálních, ale i fixačních technik. Hypnotizovaná osoba se v hypnóze cítí uvolněně, příjemně – navíc je mnohem otevřenější sugesci. To však neznamená, že druhou osobu poslechne na slovo, rozhodně neztrácí kontrolu nad tím, jak se chová.

Jednou z výhod hypnózy může být zmírnění bolesti, konkrétně bolesti hlavy. Dále vám hypnóza pomůže odstranit fantómovou bolest končetin a další. Mezi další účinky hypnózy patří pomoc s chronickými následky stresu, které se mohou projevovat například koktavostí. Pomůže vám vyřešit také klimakterický nebo premenstruační syndrom.

Zajímá vás, co je hypnóza? Podívejte se na video:

Protože o hypnóze ví všichni, ale jen málokdo ji skutečně zažil na vlastní kůži, panuje kolem ní spousta mýtů, kterým lidé věří. Které to jsou?

Hypnotizér nutí hypnotizovanému vlastní vůli

Toto tvrzení není pravda. Vstup do hypnózy je způsoben hlavně hypnotizovanou osobou. Takže ani sebedokonalejší technika hypnotizéra nebude mít na druhou osobu účinek, pokud nebude mít hypnotizovaný dispozice ke vstupu do tohoto transu.

Hypnóza jen u labilních osob?

Není pravda, že lze zhypnotizovat jen vnitřně labilní jedince. Každý z nás má menší či větší schopnost vstoupit do určité hloubky hypnotického stavu. A proto ji může vyzkoušet prakticky kdokoliv.

Hypnóza: Mýty a fakta Autor: shutterstock.com

Hypnóza se rovná spánku

Četné studie hypnotického transu potvrdily, že hypnóza neznamená spánek. Hodně lidí si myslí opak – že se jedná o spánek, ze kterého si následně nebude hypnotizovaný nic pamatovat. Ve skutečnosti je mysl hypnotizovaného bdělá. Několikanásobně víc než obvykle. Pozornost hypnotizovaného je zaměřena na podvědomí a vědomá část je jen okrajem.

S hypnotizovaným si můžete dělat, co chcete

Úplně nejčastějším mýtem je ten o tom, že může hypnotizér hypnotizovaného plně ovládat a donutit jej dělat věci, které by byly proti jeho přesvědčení. Tato americkými filmy přiživovaná teorie však není pravdivá. Člověka v hypnóze nepřinutíte k ničemu, co by nechtěl.

Hypnotizovaný se nemusí probrat

Pokud hypnotizovaného nepřivede k bdělosti hypnotizér, probere se po nějaké době sám.

