Zdroj: Shutterstock

Kuchyně mohou mít různé uspořádání spotřebičů, které bude vždy záležet na ergonomii a prostorových možnostech. Přesto existují obecné standardy, které je vhodné dodržovat. Přečtěte si, které to jsou.

Varné centrum v kuchyni obvykle zahrnuje varnou desku, troubu a odsavač par. V porovnání s minulými léty se dnes využívají spíše vestavěné spotřebiče a trouba je oddělená od varné desky.

Varné centrum může být součástí kuchyňské linky nebo odděleného varného ostrůvku, jehož ergonomická pravidla zajišťují správnou bezpečnost a zdravý pohyb. Místo, kde je varné centrum umístěno, by mělo být snadno dostupné a nemělo by být vzdáleno od pracovní plochy více než 6 metrů. Kolem varného centra je vhodné mít dostatek prostoru pro ukládání hrnců a pánví.

Kam s lednicí?

Chladničku neumísťujte do blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo. Když ji postavíte ke sporáku, topení nebo k oknu na sluníčko, může se mnohonásobně zvýšit spotřeba energie. Stejně tak není vhodné ani příliš vlhké prostředí. Efekt je velmi podobný. Otevírat by se vždy měla směrem k pracovní desce.

Mycí část

Myčka by měla stát blízko dřezu, ideálně hned vedle něj. Standardní šířky myček jsou 45 a 60 cm, s výškou 90 cm. Abyste ji mohli pohodlně používat, nechte si volný prostor do uličky alespoň 120 cm. Nezapomeňte ani na správnou výšku dřezu. Ta by měla být v rozmezí 85 až 106 cm. Obecně se doporučuje ke skříňce s dřezem přistoupit a svěsit ruce. Dlaněmi byste se měli dotýkat dna dřezu.

Varná plocha

Výška varné desky by se měla pohybovat kolem 75-87 cm nad zemí. Po obou stranách varné desky ponechte volný prostor na odkládání široký alespoň 30-40 cm z každé strany. Deska nesmí být v rohu, to proto, že se nebude pohodlně manipulovat s velkými hrnci nebo s pánví. Optimální výška umístění trouby je 80-90 cm od podlahy. Pokud máte umístěné spotřebiče nad sebou, je to 70 cm.

Správně uvažujte i o výšce mikrovlnné trouby, která se častokrát umísťuje nad pečicí troubu, a dostává se tak poměrně vysoko, což je pro osoby menšího vzrůstu nebo pro děti nepraktické. A tak se při manipulaci s talířem nezřídka stává, že jídlo skončí na zemi. Správná výška mikrovlnné trouby je tedy do 100 cm od podlahy.

Odsavač par vybírejte tak, aby měl minimálně desetkrát větší výkon, než je objem vzduchu v místnosti. U plynových sporáků dodržujte výšku mezi digestoří a varnou plochou 75 cm, u ostatních stačí 65 cm.

Zdroj: inhaus.cz, idealhome.co.uk