Vařit rychle, bezpečně a nic nepřipálit, to jsou hlavní benefity indukce. Zvyknout si na ni sice chvíli trvá, ale jak to zvládnete, nebudete ji chtít měnit.

V čem spočívá hlavní kouzlo indukce? Vytváří teplo díky elektromagnetickému proudu přímo ve dně hrnce, kastrolu či pánve. Když indukční varnou desku zapnete a nepostavíte na ni nádobí, nic se neděje. Ovšem jakmile na ni položíte kastrol atd., začne pracovat. Navíc nebude přímo ohřívat plotýnku ani okolí nádobí, tudíž neplýtvá teplem.

1. Rychle a (téměř) všude

Přidání nebo ubrání energie se projeví hned. Proto vaříte rychleji. Nedocenitelná je i precizní regulace teploty, během několika vteřin ji nastavíte s přesností téměř na jeden stupeň Celsia. Při vaření šetříte energii díky kratšímu ohřevu a i tomu, že se varná zóna přizpůsobí velikosti nádobí. „Indukční varné desky vynikají specifickými vlastnostmi. Umožní například spojit několik varných zón do jedné, a zvětšit tak varnou plochu třeba pro pekáč nebo opravdu velký hrnec,“ uvádí Petr Donát, produktový manažer značky Philco. A varné plochy některých desek lze dokonce pospojovat tak, že se prakticky dá vařit na celé ploše. Jakmile hrnec, kastrol nebo pánev sundáte, indukční ohřev se vypne.

2. Konec připálenin

Další výhodou je celá řada stupňů vaření, abyste si vybrali podle toho, co chcete dělat. Třeba ohřát včerejší oběd. Nebo nechat omáčku probublávat. Případně dát smažit řízky na vyšší teplotu a pak ji snížit, aby se nepřipekly. Zvládne také rozehřát čokoládu, aniž by se sladká hmota přichytila, což je u ostatních varných desek vcelku problém.

Indukce může nabízet i mnohé šikovné funkce. Například Booster, pak uvaříte vodu rychleji než ve varné konvici. Když potřebujete na chvíli odběhnout, jen vaření přerušíte, přepnete ho do režimu udržování tepla. Má-li varná deska funkci proti přetečení, vypne se ihned, zaznamená-li vodu na povrchu – například při vykypění polévky nebo vody při vaření těstovin.

3. Důležitá bezpečnost

Během vaření se okolí nádobí sice ohřeje, avšak výrazně méně než u jiných varných desek. Když na něj sáhnete, ucítíte to, ale nespálíte se. Jakmile nádobí z indukce sundáte, za pár minut nepoznáte, že jste něco dělali, deska se rychle ochladí. A aby děti nebo zvídavé kočky omylem indukci nezapnuly, k tomu slouží dětská pojistka.

4. Snadná údržba i ovládání

Souvisí to s už řečeným. Když vám nic nevykypí, nemáte co čistit. A to, co spadne nebo se vylije na indukci, posléze jednoduše setřete, díky nízké teplotě se zbytky potravin nepřichytí.

Další bonus představuje snadné ovládání dotykovým panelem nebo přetažením takzvaného slideru, jedním prstem.

2x pozor

Ke svému provozu indukce potřebuje připojení na 400 V, které není všude. Je-li to váš případ, nemusíte kvůli ní nechat měnit elektrické rozvody. Mnohé indukční desky disponují regulátorem, díky němuž je lze připojit i na napětí 230 V. Pak sice nepůjdou zapnout všechny varné zóny najednou na maximální výkon, ale ruku na srdce, kdo to běžně dělá.

A druhá věc, indukce si rozumí s nádobím, které má feromagnetické dno. Což je například ocel nebo litina. Ale dnes se už v indukční úpravě vyrábí i nádobí třeba z nerez oceli, porcelánu či mědi. Přesto se na to zeptejte, neplatí to automaticky pro všechny hrnce, kastroly a pánve na trhu. Pokud žádné nádobí s feromagnetickým dnem nemáte, na indukci si pořiďte takzvaný adaptační disk.