Industriální styl není pro každého – když se vám ale začne líbit, bude to napořád. Je to neotřelý přístup k bydlení. Pracuje s velkými prostory, kontrasty a surovými materiály. Zajímá vás, jak může interiér zařízený v tomto stylu vypadat? Pak se inspirujte s námi.

Industriální styl vznikl v důsledku bytové nouze v New Yorku. Bylo to na konci šedesátých let. Spousta lidí se musela stěhovat do opuštěných továrních hal. A protože neměli peněz nazbyt, neřešili surový vzhled svých bytů, hlavu si nelámali ani se zařizováním. Podstata tohoto způsobu bydlení však zůstala i v současnosti. Jen chudí umělci byli nahrazeni byznysmeny a milovníky originálního způsobu bydlení.

Jak vypadá industriální bydlení?

Industriální styl je plný kontrastů. Toho lze dosáhnout vcelku jednoduše. Kombinujte dřevo a kov vedle sebe. Pokud se rozhodnete mít ve svém interiéru dřevo, zaměřte se na jeden dekor a toho se držte. Nábytek nemusíte kupovat nový, ale klidně i z druhé ruky. Když bude vypadat, že už má něco za sebou, bude to ideální.

U kovu máte na výběr – jestli má prostor působit starožitně, zvolte si olejovaný nebo kartáčovaný povrch. V moderně vypadajícím bytu by neměl chybět leštěný chrom. Kov jako takový můžete využít takřka kdekoliv. Nejen u polic, ale také barových stoliček nebo konferenčního stolku.

Jaké barvy by neměly chybět?

V industriálním bytě neuděláte chybu s bílou, šedou nebo černou barvou. Aby interiér nepůsobil tmavě, můžete prostor „rozbít“ třeba hořčicovou pohovkou, ale také pokojovými rostlinami, které budou vypadat skvěle.

K zachování industriálního působení prostoru nechte kabely od osvětlení viditelné, spíše než zapuštěná volte světla zavěšená. Téměř nutným kouskem jsou přiznané cihly.

