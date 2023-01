Zdroj: Shutterstock

Infrasauna je pro lidský organismus mnohem vlídnější než tradiční finská sauna. Svými blahodárnými vlastnostmi na unavené svaly, bolavé klouby i nervový systém dokáže u vás doma nahradit celé rehabilitační centrum. A jaké jsou její další velké výhody?

1. Účinky na zdraví

Pravidelnou návštěvou sauny si můžete zlepšit krevní oběh, zvýšit tvorbu obranných látek, odbourat z těla nečistoty a zpevnit pokožku. Také pomáhá uvolnit dýchací cesty, poskytuje úlevu při astmatu, uvolňuje napětí z celého dne a zmenšuje úzkost a agresivitu.

2. Soukromí a svoboda

Možná vůbec ten nejdůležitější a největší důvod, proč si lidé pořizují saunu domů je soukromí a svoboda.

Když milujete saunování, můžete chodit i do veřejné sauny. Musíte se však ustrojit, přepravit se do sauny, zakoupit vstupenku, převléknout se a jít si sednout do sauny s ostatními návštěvníky. V domácí sauně je to ale o dost jednodušší. Prostě se saunujete kdykoliv chcete. Ráno, večer, místo oběda nebo v noci, když nemůžete spát. Navíc jste zde absolutně sami a jen vy rozhodujete, jakou teplotu dnes bude mít vaše sauna a jaké vonné esence použijete.

3. Vejdou se i do malých bytů

Kromě snadné obsluhy a montáže, jsou její výhodou i různé rozměry, takže není problém najít takovou, která se vejde do vašeho bytu. Můžete ji umístit do koupelny, ložnice nebo třeba do suterénu či zimní zahrady. Nejmenší infrasauna se vyrábí v rozměrech 100 x 100 cm s výškou 200 cm. Do takto malé infrasauny se však vejde pouze jedna osoba.

4. Ušetříte peníze za návštěvu wellness center

Do interiérů se nejlépe hodí elektřinou napájená infrasauna. Na její provoz potřebujete pouze 230 V zásuvku. Nemusí se předehřívat, proto jeden saunovací cyklus v kabině pro dvě osoby vyjde maximálně na 10 Kč. Infrasauny nevytvářejí páru ani své okolí nezatěžují vysokými teplotami. K jejich provozu není třeba žádné speciální odvětrávání, stačí přirozená cirkulace vzduchu.

Zdroj: ireceptar.cz, saunasystem.cz