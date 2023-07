Zdroj: shutterstock.com

Novela insolvenčního zákona se postará o to, aby se lidé s velkými dluhy zbavili svých problémů rychleji, než mohli doposud.

Jak probíhá oddlužení nyní?

V současnosti je možné oddlužení během 5leté lhůty, kdy se musí dlužník snažit, aby uspokojil své věřitele (ty, kterým dluží). V tomto případě platí, že dlužník svoji povinnost splnil, pokud splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Podívejte se, jak funguje insolvence:

Lidé ve starobním důchodu a invalidní penzi nebo v situaci, kdy jejich dluhy vznikly minimálně ze dvou třetin ještě před dosažením 18 let, mají lhůtu pro oddlužení zkrácenou na 3 roky.

Všichni ostatní se mohou oddlužit za 3 roky za podmínky, že během této doby splatí svým věřitelům minimálně 60 % svých závazků.

Co je zajištěná a nezajištěná pohledávka

Zajištěný věřitel má svou pohledávku zajištěnou některým ze způsobů stanovených insolvenčním zákonem. Zajištění posílí jeho postavení, v případě, že věřitel neplatí, může získat svoji pohledávku prodejem předmětu zajištění. Podíl zajištěných pohledávek však není v oddlužení příliš vysoký.

Za zajištění se považuje:

zástavní právo – hypotéka,

zadržovací právo – právo nevydat věc, dokud není splacený dluh,

zajišťovací převod práva.

Zkrácení doby oddlužení

Návrh mířící do sněmovny by měl zkrátit oddlužení z 5 let na 3 roky. Dojde ke sjednocení doby oddlužení pro všechny dlužníky. Evropská směrnice požadovala tříleté oddlužení pro podnikající fyzické osoby, ale doporučila nastavit stejná pravidla i pro spotřebitele.

Oddlužení bude nově na tři roky. Pokud se nevyhnete placení Autor: shutterstock.com

Příjmové poměry všech lidí

Novela chce lidem nejen pomoci, ale také zabránit zneužívání oddlužení ze strany nepoctivých dlužníků. Návrh má přispět k tomu, aby lidé v oddlužení spláceli adekvátní částky a nesnižovali své příjmy. Při stanovení výše měsíční splátky a při schvalování oddlužení by měl být brán zřetel na příjmové poměry dlužníků. U dlužníků s nízkými příjmy by měla být úroveň splacení nastavena tak, aby lidé mohli na oddlužení dosáhnout.

Zaměstnavatelé dlužníka budou muset poskytovat součinnost insolvenčnímu správci, aby mohl ověřit údaje směrodatné pro zhodnocení příjmového potenciálu dlužníka.

Do zákona přibude také ustanovení, podle kterého bude soud při posouzení, zda dlužník vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě očekávat, k plnému uspokojení věřitelů a zda vykonává přiměřenou výdělečnou činnost, brát v úvahu schopnosti, možnosti a majetkové poměry dlužníka podobně jako v případě vyhodnocování kritérií při určování výživného.

Soud bude zkoumat, zda se dlužník nevzdal bez důvodu výdělečnějšího zaměstnání nebo majetkového prospěchu, případně jestli nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

Pokud dlužník bez práce nepožádá do 15 dnů o zařazení do evidence úřadu práce, bude se mít za to, že řádně neplní povinnost usilovat o získání příjmu. Dlužník předloží zprávu o svém úsilí nejpozději do počátku každého dvanáctého měsíce plnění splátkového kalendáře. Nejvýše jednou za 3 měsíce musí zprávu předložit i v případě, pokud ho k tomu správce přímo vyzve. Ten to může udělat vždy při poklesu průměru dlužníkových příjmů.

Dlužník se bude muset snažit

Splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bude podmíněno tím, že po dobu 3 let od schválení nebude oddlužení zrušeno a že dlužník bude po tuto dobu plnit všechny podstatné povinnosti.

Nově bude platit, že pokud dlužník neuhradí odměnu a hotové výdaje insolvenčnímu správci v oddlužení, může po něm stát žádat náhradu, respektive částku vymáhat.

Pohledávky na výživném

Novela také umožní provádět, kvůli věřitelům s pohledávkou na výživném, exekuční srážky ze mzdy dlužníka i po zahájení insolvenčního řízení. Dlužník musí zvládat plnit pohledávky insolvenčního správce, ale i pohledávky běžného výživného. To se v insolvenčním řízení obvykle neplatí prostředky deponovanými u zaměstnavatele, dlužníci obvykle plní své vyživovací povinnosti z nezabavitelné částky. Soud však může rozhodnout o exekuci srážkami ze mzdy na pohledávky výživného.

Závazný příslib

Dlužník bude moct připojit příslib, že neumožní-li stav majetku nebo zákonem stanovená měsíční splátka uspokojit pohledávky v plné výši pohledávky správce, budou v plné míře nebo zčásti hradit tyto pohledávky z nepostihnutelné základní částky, která se ze mzdy nesráží.

Zdroj: penize.cz, insolvencni-navrhy.cz, podnikatel.cz