Perfektně zařízený interiér potěší na počátku. Možná i za rok dva. Ale po čase začne trochu nudit. Naopak jakýkoliv detail nebo prvek vybočující z řady baví a prostor oživuje. A jedním z nich je také kombinace různých tvarů. Jde to dvojrozměrně i trojrozměrně.

Pocitové působení

V interiérech se nejvíce používají hranaté tvary, zejména obdélník, případně čtverec. Důvod je praktický, vychází z půdorysů místností a z logiky používání zařizovacích předmětů. Obdélníky a čtverce nabízí řád, ale když je jich příliš, můžou působit stroze a neosobně. Narušit tohle vnímání pomáhají další tvary, třeba kruh. Ten symbolizuje radost a soudržnost, díky nepřítomnosti ostrých hran evokuje útulnost. Nebo zkuste přidat trojúhelník. Přijde vám moc ostrý? Stačí ho kopírovat, třeba do tvaru včelí plástve, což je ostatně už pár let velice populární. Energie typická pro trojúhelníky zůstává, pocitová ostrost mizí. Nebo spojte čtverec s trojúhelníkem, běžně na dekoru obkladaček či tapet.

Kontrasty se přitahují

Spojování různých tvarů, ať už v dekorech, na ploše, nebo trojdimenzionálně u nábytku či bytových doplňků, nabízí netušené možnosti. Velkou roli hraje také vkládání jednoho tvaru do druhého. Nebo zaoblení hran, které je praktické (bezpečné prostředí) a vizuálně přitažlivé (působí jemněji). Všimněte si, jak se cítíte v místnosti, kde se to jen hemží ostrými liniemi a úhly, z původní dokonalosti se dostáváme k pocitové chladnosti.

Pomáhá rovněž přidání nepatrného zkosení, třeba právě nábytkových hran, na dvířkách, na nohách postele, u opěrky židle… Vypadá to jako detail, kterého si ani nemusíte okamžitě všimnout, přitom vnímáte jiný pocit. Vynikající je rovněž vychýlení z osy, použití asymetrie.

Malé změny s velkým efektem

Například kruhová deska stolu může mít hranatou podnož. Skřínky s tradičními hranami doplněné oválem ve dvířkách působí odlehčeně. Ještě většího odlehčení dosáhnete, když nábytek zavěsíte na stěnu. Nebo spojte čtverec s trojúhelníkem, na dekoru obkladaček či tapet. K nábytku od podlahy ke stropu přisuňte pohodlné solitérní křeslo. Pracujte také se světly. Můžou být vybavené více zdroji, umístěnými v různých výškách, už to narušuje dojem perfektního uspořádání. Stejně jako kombinace hladké a strukturované plochy, nebo staré židle s novou. Ostatně naučit se skládat k sobě věci, které ještě slouží, s těmi novými, přestože vypadají jinak, je trend už nějaký ten pátek, a nelze jinak než mu zatleskat.