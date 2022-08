Zdroj: Möbelix

Čím více času budete trávit prací doma, tím vyšší nároky na svoji domácí kancelář budete mít. Zatímco dříve vám stačilo jisté místo u jídelního stolu, později to byl pracovní kout v rohu obýváku. Nakonec se to mohlo dostat do stadia, kdy jste potřebovali celou místnost, kde budete mít klid, budete se moc soustředit, ale také zde zvát klienty. Ať už zařizujete kout, nebo celou místnost, naše dnešní tipy a galerie vás jistě inspirují.

Inspirace pro vaši domácí pracovnu Autor: Möbelix

Myslete na ergonomii

Úplným základem vaší domácí pracovny by měla být kvalitní a pohodlná židle, po designovém křesílku sáhněte jen tehdy, kdy na něm nebudete sedět x hodin denně. V opačném případě je vhodná ergonomická pracovní židle, která bude mít výškově nastavitelný sedák, područky a opěrku zad.

Kolik prostoru potřebujete?

Dále by vám neměl chybět pracovní stůl, jehož velikost by měla odpovídat prostoru, který pro svoji práci potřebujete. Někomu stačí malý stolek na laptop, další potřebuje stůl, na který se vejdou i různé knihy, dokumenty či výkresy. Optimálním rozměrem pracovního stolu je velikost 120 × 80 cm. Pokud bude i výškově nastavitelný, je to značka ideál.

Potřebovat budete také úložný prostor: stůl se zásuvkami, police na stěnu, pojízdné kontejnery, případně regály a skříně.

NÁŠ TIP: Stůl umístěte tak, aby byl na dostatečném světle – například bokem k oknu. Pokud stůl umístíte přímo pod okno, je třeba vyřešit opačný problém, tím je stínění. Nedostatek světla můžete regulovat použitím stolní lampy se zdrojem světla o hodnotě mezi 4000 a 6000 kelviny.

Pokud si nejste jisti samotným designem své pracovny, doporučujeme vám, abyste se inspirovali v naší galerii.

