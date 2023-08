Zdroj: Shutterstock

Šedá barva je často spojována s méně atraktivními prvky exteriéru, jako jsou například dlažební kostky či beton. Ještě před několika lety si šedou povrchovou úpravu koupelny volili lidé, kteří neměli zajímavější nápad, nebo si jednoduše koupili nejlevnější obklady dostupné v obchodě.

Dnes je ale všechno jinak. Mezi nejmódnější barvy patří šedá v různých odstínech, od výrazného grafitu, přes teplé tóny béžové, až po gainsboro (barvu velmi podobnou modré). V šedé koupelně se může objevit sólo nebo tvořit jedinečnou kombinaci s jinými barvami.

Jak na šedou koupelnu

Mezi první kroky patří rozhodnutí, na jakou plochu a v jaké míře šedou barvu použijeme. V koupelně bude skvěle vypadat na jedné zdi jako obklad, nebo pouze v podobě doplňků. Ideální bude i kombinace dvou odstínů šedé, které vytvoří pěkný kontrast.

Dalším neméně snadným úkolem je volba odstínu. Šedá barva jich má pestrou škálu a je důležité zvolit ten pravý. Důležitou roli hraje v tomto případě například to, zda je v koupelně dostatek světla, nebo jak je koupelna velká. Do světlé a velké koupelny si můžeme dovolit i tmavší odstín šedé. Naopak tam, kde není dostatek denního světla, je ideální sáhnout po světlém odstínu, který místnost alespoň trochu prosvětlí a opticky zvětší.

Chcete-li šedou barvu aplikovat na celé stěny, pak je namístě zvolit vždy světlejší tóny, které nebudou místnost ztmavovat.

Moderní kombinace se dřevem

Šedá barva dokonale pasuje ke dřevu, díky němuž vznikne hřejivá a útulná atmosféra. Ideální kombinace docílíte pomocí dubu, avšak pamatujte na to, že by neměl být ani světlý, ani tmavý. Ideální je vybrat přirozenou barvu, která do koupelny skvěle sedne.

Dřevo lze použít na podlahu, nábytek, ale i v podobě decentních doplňků. Nezapomínejte na to, že dřevo se přirozeně nasákne vodou a může se jednoduše zničit, proto vybírejte pouze dřevěný nábytek vhodný do koupelny nebo ho řádně ošetřete voskem či olejem a povrch pravidelně obnovujte.

Jaké barvy se dobře kombinují s šedou?

Šedá je neutrální barva a lze ji kombinovat s jakoukoli jinou barvou. Pokud se cítíte odvážně, klidně zvolte žlutou, růžovou, korálovou, tmavě modrou, zelenou nebo modrozelenou. Vybranou barvu pak použijte na několik koupelnových doplňků, barevnou mozaiku na stěně nebo výrazný kus koupelnového nábytku.

Zdroj: moebelix.cz, westwing.cz

