Zdroj: shutterstock.com

Většina z nás má venkovské bydlení spojeno s letními prázdninami u babiček. Takové bydlení bylo prosté, jednoduché, ale přesto nádherné. Všude to vonělo dřevem, nechyběly však ani další přírodní materiály, bílá barva, dekorace. Takovéto bydlení si však nemusíte užívat jen u babičky. Možná je na čase vnést některé venkovské prvky i k vám domů.

Venkovský styl bydlení Autor: shutterstock.com

Hodnoty venkovského života (bydlení)

Venkovské interiéry – to jsou roky prověřené hodnoty a sounáležitost s přírodou. To se odráží i v barevném schématu venkovských interiérů, kde jde o kombinaci jemných barev s přírodními materiály.

Synonymem pro venkovské bydlení může být pohoda, odpočinek, uvolnění, útulnost. A co by nemělo ve vašem venkovském bydlení chybět?

Jak vypadá venkovské bydlení?

Zatímco výmalba ve venkovském interiéru může být velmi jednoduchá, trochu motivů do něj můžete vnést za pomoci pohovky zdobené květinovým motivem. Případně hezkým vlněným přehozem, který bude ledabyle viset přes křeslo. Chybět by neměl ani kvalitní rustikální stůl, v jehož středu bude váza s čerstvými květinami.

Ve venkovském obydlí by neměla chybět pravá dřevěná podlaha. Jen si to představte – petrolejová lampa u vchodu do domu, velká lavice hned vedle botníku, na stole košík s jablky, v oknech muškáty, ale i odhalené trámy na stropech.

Velmi dobře bude vypadat také terasa s dřevěnou lavicí, na které bude také pohodlné polstrování, že si zde budete chtít pít svoji kávu klidně i několik hodin. Jak to vše může vypadat, zjistíte v naší galerii.

Zdroj: ireceptar.cz