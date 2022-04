Zdroj: shutterstock.com

Modrá i zelená barva jsou v českých interiérech velmi oblíbené – a není divu. Obě tyto barvy mají velký vliv na to, jak se budete doma cítit. Zatímco zelená vás spíše zahřeje, modrá vás pocitově ochladí. Podívejte se na naši dnešní inspiraci a přesvědčte se také.

Zelená barva v interiéru

Zelená barva je symbolem přírody, mládí, harmonie, klidu a pohody. Jde o uklidňující barvu, která napomůže regeneraci vaší mysli a načerpání sil do dalšího dne. Zelená barva je spojována s jarním obdobím, kdy vše kolem kvete a probouzí se k životu.

Každý odstín zelené na vás bude v interiéru působit jinak – zatímco žlutozelená bude přátelská, mladistvá a svěží. Tmavá smrkově zelená bude působit luxusněji a vážněji.

Zelená a modrá v interiéru Autor: shutterstock.com

Jak jistě víte, tmavé barvy světlo pohlcují, ty světlé jej odrážejí. Pokud potřebujete pocitově snížit strop, můžete jej vymalovat tmavě zelenou barvou. Tmavě zelená na stěnách prostor zútulní, do malých pokojů se však nehodí – mohlo by to působit stísněně a nepříjemně.

Zelená barva je velmi oblíbená zejména pro svoje všestranné využití – hodí se do dětského pokoje, pracovny, ale i obýváku nebo ložnice. Zelené byste se však měli vyhnout v kuchyni, kde by vám mohla kazit chuť k jídlu.

Modrá barva v interiéru

Modrá barva bojuje se stresem, psychickou nepohodou a nespavostí. Nábytek, ale i doplňky v modré barvě vypadají velmi elegantně – obzvlášť tmavší odstíny. Světlejší tóny dodají prostoru na hravosti a lehkosti. Velmi oblíbené jsou také pastelové odstíny modré.

Zelená a modrá v interiéru Autor: shutterstock.com

Modrá barva je považována svým působením na člověka za barvu něhy, klidu, míru a čistoty. V lidech vyvolává příjemné pocity pohody, uspokojení, oddanosti, ale také uvolnění.

Modrá barva je barvou klidu a pocitově vás ochladí. I proto je vhodná do ložnice či koupelny, to jsou dva prostory, kam chodí každý z nás relaxovat. S modrou barvou se nemusíte omezovat jen na výmalbu, klidně ji použijte také na podlahách či ve formě doplňků. Ideální je kombinace modré barvy s šedou.

Zdroj:olzatex.cz, lanatura.cz