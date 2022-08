Zdroj: Möbelix

Do podzimu nám sice ještě nějaká chvíle zbývá, pokud se ale chcete pustit do úprav svého domova, je ten nejvyšší čas na to, abyste se začali informovat o možnostech, které máte. Pokud vám neutrální tóny v interiéru nic neříkají a máte radši výraznější bydlení, je naše dnešní inspirace na podzimní bydlení vhodná právě pro vás.

Inspirujte se. Přinášíme vám trendy na letošní podzim! Autor: Möbelix

Vínová a hořčicová jsou trendy

Trendem letošního podzimu budou hřejivé hořčicové a vínové tóny v kombinaci s krémovými, pískovými a dalšími přírodními odstíny. Součástí by měly být také přírodní materiály, jako je masiv, mořská tráva, juta. O dotek luxusu se postarají zlaté detaily.

Kouzelná kombinace zlaté barvy a teplých tónů

Protože jsou podzimní večery chladnější, je vhodné zaměřit se v interiéru na teplejší tóny, které prostor pocitově zahřejí. Konkrétně žluté a červené tóny se postarají o to, aby váš domov působil příjemně a útulně. Tento pocit ve vás mohou umocnit také svíčky v hezkých zlatých svícnech.

Kombinace těchto barev je vhodná jak do moderních, tak i rustikálnějších interiérů. Nemusíte měnit celý svůj dům či byt, stačí, když se zaměříte na detaily.

V obývacím pokoji to mohou být polštářky v hořčicové nebo vínové barvě, hřejivé pletené přehozy v koši na zemi, zrcadlo se zlatým rámem na stěně. V jídelně jistě oceníte slušivé jutové prostírání nebo sametové čalounění na jídelních židlích. V ložnici pak dlouhé závěsy spolu s designovým povlečením.

Zdroj: Möbelix