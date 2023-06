Zdroj: Shutterstock

Pomalý odtok vody z umyvadla, bublání v potrubí, nepříjemný zápach vycházející ze sifonů nebo zpětný tok odpadu v sanitárních zařízeních - to vše jsou důsledky chybně instalované domovní kanalizace. Jak těmto chybám předejít?

Častou chybou bývá nesprávné napojení sanitární techniky na odpadní potrubí. Pokud nejsou dodrženy předepsané instalatérské postupy, může to mít pro obyvatele domu nepříjemné následky: bublání v potrubí, špatný odtok vody a nepříjemný zápach v interiérech v důsledku vysávání vody ze sifonů.

Napojení na stoupačky

Domovní odpady fungují nejlépe, když jsou úseky potrubí spojující sanitární zařízení se stoupačkami co nejkratší. A začneme záchodovou mísou, jejíž umístění by mělo být naplánováno jako první. Toaleta by neměla stát (nebo viset) více než 1 m od stoupačky (maximálně 2,5 m - měřeno svisle od stoupačky k sifonu). Pokud bude tato vzdálenost delší, musí být odpad dodatečně odvětrán.

Instalatérské chyby:

Dodatečné odvětrání

Obecně platí, že záchodové mísy by neměly být napojeny na společný odpad s jinými sanitárními zařízeními. Pokud chcete toto pravidlo porušit, stačí nainstalovat dodatečné odvětrání včetně revizní armatury. (Revizní armatura umožňuje přístup do vnitřku potrubí, například k odstranění ucpání.) Pokud tak neučiníte, může docházet k vysátí vody ze sifonu sanitárního zařízení. U odpadů, které příliš nepřekročí vzdálenost 3 m, stačí na konci instalovat sifon s přívodním ventilem nebo jen samotný ventil.

Rozmístění sanity Při plánování rozmístění sanitární techniky je vhodné dbát na to, aby sanita se sifony blízko podlahy nebo v podlaze (sprchová vanička, vana) byly umístěny co nejblíže stoupačce.

Když schází sifon

Každý sanitární spotřebič připojený na kanalizaci musí mít samostatný sifon. Ten se instaluje mezi výstup sanitárního zařízení a kanalizační potrubí. V sifonu musí být trvale přítomna voda, která funguje jako jakási zátka oddělující odpad od sanitárního spotřebiče. Pokud některý ze sanitárních spotřebičů nemá sifon, uniká do místností (koupelna, kuchyně, prádelna atd.) nepříjemný zápach fekálií.

Pozor na podtlak

Problémy se zápachem a bubláním mohou nastat, i když je sifon nainstalován, ale v důsledku chybného projektu nebo instalace vzniká v potrubí podtlak. Příčinou podtlaku je často velké množství odpadní vody protékající přilehlými odbočkami a stoupačkami, které vysávají vodu ze sifonu a páchnoucí plyny z odpadu mají volnou cestu do místnosti. Voda může být odsávána ze sifonů umyvadel, van nebo sprchových vaniček také v případě, kdy jsou umyvadla napojena na stoupačku v nižší poloze, než je připojena záchodová mísa.

Správné připojení

Na společnou kanalizační přípojku můžete napojit umyvadla, dřez, bidety, pisoáry, vany, sprchové vaničky, pračky a myčky nádobí. Pokud je překročena předepsaná délka potrubí, je třeba zajistit dodatečné odvětrání nebo zvětšit průměr potrubí. Ve správně instalovaném systému by měla být odpadní přípojka záchodové mísy vždy umístěna pod přípojkami ostatních sanitárních zařízení. Odpad z WC má totiž větší průměr.

Zdroj: architecturaldigest.com, housedigest.com