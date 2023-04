Zdroj: Shutterstock

Držíte těžký plech na pečení a potřebujete obě ruce? Stačí vyslovit přání a trouba se otevře. Nemůžete si v obchodě vzpomenout, jestli máte všechny ingredience pro přípravu večeře? Podívejte se do ledničky přímo ze svého telefonu. Inteligentní kuchyňské spotřebiče se postupně stávají interaktivními partnery nejen v kuchyni.

Na trhu najdete inteligentní trouby za statisíce, ale i základní modely do 10 tisíc. Všechny upečou maso, ale jen některé téměř samy. Zjistěte, podle čeho má smysl nové spotřebiče do kuchyně vybírat, a které nestojí za to.

Inteligentní trouba

Trouba je jedním z nejdůležitějších spotřebičů kuchyně. Ty moderní nejsou schované pod kuchyňskou linkou, naopak si své místo nachází v úrovni očí, aby k nim měl kuchař snadný přístup a nemusel se ohýbat.

Inteligentní trouby dnes mají funkci připařování, které dokáží udržet upečené potraviny šťavnaté a ohřát jídlo tak, že nikdo nepozná, že bylo uvařené o den dříve. V kombinaci s teplotní sondou pak trouba s rozšířenou automatikou dokáže spoustu věcí sama. Napoví například, jak se má trouba nastavit, když se peče svíčková, krůtí prso, filátko lososa nebo roastbeef. Když pečete bábovku, nemusíte do ní píchat špejlí, navolíte, jestli pečete na plechu, nebo ve formě, a trouba sama poradí, do jaké úrovně pokrm umístit, a upozorní, až bude hotovo.

Důležitý je také způsob čištění. Vyšší řady inteligentních trub se čistí samy vypalováním, některé zase průběžně rozkládají nečistoty a snižují pachy díky speciální úpravě vnitřních povrchů.

Inteligentní varná deska

Podobně jako trouby dokážou moderní varné desky díky chytrým senzorům samy ohlídat teplotu, mají přednastavené programy, například pro smažení. Až budete připravovat řízky pro celou rodinu, deska se postará, aby byly všechny usmažené dokonale a rovnoměrně. Udrží teplotu oleje na ideální úrovni, aby se nepřepaloval a po přidání nové várky naopak nezchladl a nevsákl se do strouhanky.

Varné senzory také ohlídají, aby vám při vaření nic neuteklo z hrnce, navíc spolehlivě regulují teplotu i během dlouhého vaření vývarů, demi-glace nebo dušení domácí šunky.

Inteligentní lednice

I chladničky mohou být vybaveny inteligentními funkcemi a vychytávkami. Nejlepší modely mívají nulovou zónu, tedy část lednice, kde je teplota blízká bodu mrazu. Umí tak prodloužit trvanlivost některých potravin až o dva dny. Některé modely mají také integrované kamery, díky kterým můžete zkontrolovat obsah lednice, když jste zrovna na nákupu.

Zanedlouho se můžeme těšit i na chladničky, které budou schopné kontrolovat množství i trvanlivost potravin a upozorní vás, když budou zásoby docházet. Zatím je tato technologie dostupná v Německu.

Zdroj: forbes.cz, siemens-home.bsh-group.com