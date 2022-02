Zdroj: Alex Brut, Uzer Fazal

Představa investorky byla jasná, chtěla originální luxusní interiér, který se bude zásadně odlišovat od všeho, co se dnes běžně realizuje.

Základní požadavky

Kromě nápadných barev požadovala mnoho chromových detailů, tisk autorské grafiky na nábytek a drobné dispoziční úpravy. Naopak už hotové podlahy z olejovaného dřeva a interiérové dveře se měly zachovat. Úkolu se ujal architekt Alex Brut z Alex Brut Design Studio, který realizaci přihlásil do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – novostavba.

Praktické změny

Byt řešený jako 3 + kk o celkové ploše 117 m² se nachází v pražské vilové čtvrti. Nabízí praktické uspořádání, z chodby se vchází do tří místností (každá má samostatný vstup, nejsou průchozí) a také do koupelny či na toaletu. Developer původně plánoval jeden hlavní obytný prostor propojený s kuchyní a dvě oddělené ložnice s vestavěnými skříněmi. To se na přání klientky změnilo, z jedné ložnice se stala velkorysá šatna. A místo pro chybějící pracovní kout se našlo u stolu v obýváku.

Dominantní barvy i vzory

Růžová barva podle architekta symbolizuje energii, volnou mysl a vyvolává příjemnou aktivitu. Efekt odstínu NCS S 0520 R40B se násobí na velkých plochách stěn a některém nábytku v obýváku a v šatně. Naopak v ložnici převládají tmavší tóny.

Nicméně jde o vzájemné prolínání a nejen barev. Například v chodbě nelze přehlédnout dekory plameňáka a džungle, které si vybrala sama klientka. Architektonické studio zajistilo návrh a realizaci tisku na speciální typ MDF desky rovnou při výrobě nábytku.

Třídimenzionální tvar kuchyňského obkladu se opakuje také na zrcadle, které odděluje dvě knihovny Autor: Alex Brut, Uzer Fazal

Řešení na míru

Motiv džungle se opakuje na čílkách šuplíků koupelnové podumyvadlové skříňky, jen v tomto případě jde o provedení na skle. Kromě kuchyňské linky vyrobil úložný nábytek na míru z lakované MDF desky truhlář spolupracující s architektonickým studiem. Všimněte si efektního a současně praktického detailu, podsvícených polic.

Hlavní místo dění

V obývacím pokoji spojeném s kuchyní je několik dominantních prvků. Kuchyni v bílém lesku doplňuje chromový obklad ze Španělska odrážející světlo z okna a třpytící se v barvách stěn. „Polámaný“ motiv obkladu opakuje zrcadlo, které rozděluje knihovny. Aby růžové nebylo příliš, závěsy jsou v decentně světlé fialové a pohovka v kontrastní tyrkysové. Požadavek na více chromových detailů kromě dekorativních předmětů splňují také nožičky sedacího nábytku.



Interiér roku

Odvážná ložnice

Ložnici s větším podílem tmavší výmalby dominuje postel se sametovým čalouněním, ale ani tady nechybí růžový odkaz, například na stolních lampičkách. K nenápadnému, avšak o to příjemnějšímu prosvětlení přispívají zrcadlové noční stolky, nízká komoda a závěsné svítidlo.

Originalita všude

Atmosféru snového interiéru, který jen tak někdo nemá, ještě podtrhují ručně vyráběné koberce z viskózy a vlny. Například koberec v obývacím pokoji se skládá z osmi odstínů oranžové. Originální jsou také obrazy na plátně malované akrylovými barvami, jejich autorem je totiž sám architekt a vytvořil je na míru právě tomuto interiéru.



Foto: Alex Brut, Uzer Fazal