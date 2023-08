Zdroj: Pavel Malaník

Kdo byl někdy ve Zlíně, ví, jak moc ho ovlivnila baťovská architektura. Propsala se i do bytových domů v části Obeciny postavených v 60. letech podle návrhů Vladimíra Karfíka. Co je na nich jedinečné? Vynikají logikou uspořádání a půdorysů bytů i bloků. A jeden z bytů nedávno prošel zásadní proměnou.

Proč komunikace mezi investorem a autorem projektu v tomto případě odpadla? Ing. Roman Belžík, majitel architektonického ateliéru Mur, byt navrhoval pro svou rodinu. Projekt také přihlásil do soutěže Interiér roku, kategorie Rekonstrukce.

Tady vás čeká další překvapení, proměna bytu o ploše 24 m². Inspirujte se!

Jak otevřít prostor

Byt o ploše 68 m² doznal úpravy dispozic, z původního 3 + 1 se změnil na 3 + kk. Na prosvětlenosti a otevřenosti se podílí rovněž interiérové dveře. Před rekonstrukcí končily níž než okna. „Sjednotil jsem všechna nadpraží, což pocitově zvětšilo prostor. V bytě je několik typů dveří. Například skrytá zárubeň dveří vedoucích z hlavního obytného prostoru do dětského pokoje působí nenápadně, aby nenarušovala průhled. Mezi obytným prostorem a chodbou jsou prosklené dveře prosvětlující vstupní chodbu. Navazují na kuchyňskou linku, proto sahají až do stropu. Do ložnice jsem umístil dveře do pouzdra, jejich konstrukci tvoří překližky ladící s nábytkem ze stejného materiálu. A do koupelny vedou atypické dveře s nadsvětlíkem, opět kvůli přenosu denního světla, plné křídlo zároveň poskytuje soukromí,“ vysvětluje Roman Belžík.

Skrytý půvab

Na rekonstrukci je dobře vidět promyšlenost všech řešení podporujících historii objektu a lokalitu místa. Bytové domy se nacházejí v centru Zlína, přitom díky velkým blokům zeleně včetně ovocných stromů máte pocit, že jste v přírodě nebo na vesnici. Propojit byt s okolím okny se tudíž nabízí. „Chtěl jsem použít bezrámové řešení, nicméně památková péče požadovala zachovat vnější vzhled fasád včetně okenních rámů. Chvíli jsem zvažoval okna s venkovním přiznaným rámem a vnitřním skrytým. To je ale velmi nákladné. Proto jsem zvolil okna, která mají slícované pevné rámy s těmi otevíracími,“ uvádí autor proměny.

Na propojení s okolní zelení odkazují obrazy i pás pokojovek integrovaný do kuchyňského ostrůvku nebo obrazy. Venkovní cihlové obklady zase připomínají interiérové recyklované cihelné pásky.

Takhle vypadá opravdu povedená rekonstrukce zlínského bytu Autor: Pavel Malaník

Kde se ušetřilo

Výraznou úsporu představuje použití březové překližky místo masivu. Například u jídelního stolu jde o slepení dvou překližek a vyfrézování pod úhlem, čímž se docílilo maximalizace a zvýraznění plochy řezu (detail provedení vidíte ve fotogalerii). Lepení je poměrně jednoduché a práce s překližkou také, přitom výsledek efektní. U stolu jde o dvě vrstvy 18mm překližky, viditelné hrany nábytku jsou z jedné vrstvy překližky.

Rozpočet šetřily také vrstvené dřevěné podlahy místo masivních vlysů - původní skladbu podlahy tvořila velká vrstva škváry a na ní rošt s parketami ve špatném stavu, v části bývalé kuchyně bylo staré lino. Ale i náhrada obkladu za kuchyňskou linkou v podobě transparentního laku či třeba maloformátové obkládačky v koupelně. Roman Belžík je vnímá jako malou poklonu meziválečné architektuře s příjemným bonusem, šlo o jeden z nejlevnějších obkladů.

Interiér roku

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Časopis a webové stránky DŮM & ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže. S vítězi kategorií, finalisty i nejzajímavějšími soutěžícími proto čtenáře postupně seznamujeme také na našich internetových stránkách www.dumazahrada.cz.

Malé velké radosti

Celým bytem se prolínají jednoduché formy i duch funkcionalismu. Kromě překližky nebo cihelných pásků jde například o zafrézované nábytkové úchytky, které jsou vizuálně čisté a přitom praktické a bezpečné. „Velkou radost máme z kvalitních kousků českých designérů, třeba z osvětlení Bomma Soap, podnoží ke stolům Master&Master nebo židlí TON. A také z obrazů Lenky Výmolové, líbí se nám její tematika domova, Valašska a Slovácka. Obrazy jsme vybírali už při návrhu rekonstrukce a právě modrá barva na nich použitá mě navedla k volbě modré na nábytku v chodbě. Modrou barvu dává tušit i dominantní osvětlení od Bommy. V malém prostoru je třeba myslet na každou spojitost, každý prvek reagující s ostatním vybavením,“ říká autor rekonstrukce i nábytku navrženého na míru. Což platí rovněž pro nahatá okna, ale jen z interiéru, z exteriéru jsou opatřená screenovými roletami. Když je majitelé za slunečných dnů zatáhnou, stále opisují obrys krajiny. Sounáležitost s okolím tak zůstává zachovaná.

