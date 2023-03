Zdroj: KPP

Pokud neplánujete měnit svůj domov stejně často jako bačkory, jistě ho zařizujete s rozmyslem. Co by v něm nemělo chybět? Nadčasové prvky.

V interiérech se nosí nejrůznější styly, materiály, barvy či struktury. Některé se možná prosadí na pár let, kdežto jiné tu byly, jsou a budou. Jejich obliba je totiž prověřená časem.

S nadčasovostí dobře ladí také minimalismus, podívejte se:

Skvělé dřevo

Na masivu si vážíme stability, tvrdosti a kresby, tedy letokruhů i směrů vláken, které jsou na každém kusu jedinečné, a proto originální. I když si koupíte třeba dvě stejné komody, každá bude mít odlišnou texturu. V případě poškození se dá snadno opravit, kdežto u dýhy je to mnohem složitější. Navíc dýha není tak barevně stálá, na druhou stranu se zase nekroutí. Dřevní části se využívají i pro výrobu desek DTD, LTD či MDF, z nichž vznikají nábytkové korpusy. A co není ostuda, když na dřevo finančně nedosáhnete nebo se mu u vás doma nelíbí? Použít dřevodekory.

Osvědčený efekt

Historie mozaiky čítá několik tisíc let. Původně šlo o různé úlomky kamenů osekaných do podoby krychle, aby se daly dobře poskládat do zajímavého obrazce. To platí i dnes, byť aktuálně ji vnímáme hlavně jako doplněk obkladů a dlažby. Hodí se, i když použijete oblíbené velkoformáty, dokáže rozbít jejich designovou fádnost.

Kromě tradičních čtverečků se objevily i obdélníčky, kruhy, šestiúhelníky a další tvary, vyrábějí se z mnoha materiálů, proměňují se i velikosti. Když zvolíte mozaiku na síti, která je z rubu podlepená sklotextilem nebo papírem, snadno oddělíte jednotlivé kousky. Se skutečnou mozaikou oblepíte také oblé tvary. Naopak falešná mozaika se hodí na větší rovné plochy (efekt mozaiky imitují větší dlaždice či obklad).

Originální mozaika Popcorn představuje záběry ze slavných filmů. Autor: Los Kachlos

Nenápadná invence

Lesklé povrchy a struktury jsou jako sexy modelka, u níž nevíte, jak se zachová, kdežto matné představují dobrou kamarádku. Mezi největší přednost matu na nábytku patří odolnost vůči otiskům prstů. Protože je stále oblíbenější, posouvají se i jeho hranice. „K měření matu/lesku povrchů se využívá leskoměr, který ukazuje hodnotu odraženého světla od zkoumaného povrchu a vyjadřuje ji v základní stupnici G. Čím nižší číslo, tím vyšší hloubka matu. Dříve se jako matné povrchy označovaly materiály s hodnotou pod G30, dnes už je to hodnota G10 a nižší, přitom G5 se už označuje jako hluboký mat neboli supermat,“ vysvětluje Martin Dusík z Trachey. Matné povrchy najdete téměř u všech běžných materiálů.

Temná krasavice

Černá barva zažívá různé vlny obliby, nicméně se zdá, že už v našich interiérech zdomácněla. Je totiž elegantní na první dobrou, žádná jiná barva takto nepůsobí. A kdybyste si pořídili nábytek s nanopovrchem, ani se není třeba bát, že by na něm byly vidět běžné nečistoty. Navíc se černá snadno kombinuje s jinými barvami. Její méně odvážnou, přesto neméně efektní verzi představuje antracitová, často se prosazuje i temně zelená.

Vzor pokládky parket do stromečku se vrací v nové podobě. Týká se nejen dřevěných podlah, ale i minerálních krytin, včetně kolekce Arbiton Amaron Herringbone. Autor: KPP

Do stromečku

Parkety pokládané do vzoru stromečku, jemuž se říká i rybí kost, jsou jednou z interiérových stálic. V minulém století přišel trend dvouvrstvých a třívrstvých parket, které už mají vzory vyrobené průmyslově na deskách. Jejich pokládka je mnohem snazší. Dekory takzvaného véčka v různých podobách se postupně přenesly i na krytiny z jiných materiálů.

Designové radosti

Um, nápaditost a nové myšlenky některých designérů nábytku a bytových doplňků stírají hranice v čase. Co bylo populární i před sty či padesáti lety, se buď znovu vrací, nebo z módy nikdy nevyšlo. Hezkým příkladem je kolekce francouzského designéra Jeana Prouvé, kterou na podzim 2022 „oprášila“ značka Vitra. Rozšířila paletu barev nábytku o některé z původních odstínů a představila reedici několika návrhů, které perfektně zapadnou i do moderního interiéru. Nás zaujala stolička Tabouret č. 307 připomínající sedátko v traktoru.

Ale nic se nestane, když dáte přednost neotřelým produktům mladší generace, které na titul designové hvězdy zatím jen aspirují. Že k nim ještě nepatří? Co není dnes, může být za pár let.

Tento článek jste si mohli přečíst v časopisu Dům&Zahrada 2/2023.