Zdroj: Bower Bird / Meagan Larsen

Jistě, kdyby takový interiér byl třeba v Benešově nebo v pražské Libni, tak by to bylo poněkud zarážející. Ale my vyrážíme do Ameriky, konkrétně do Park County v Coloradu. Takže tady nemusíme přemýšlet, jestli to není jen jakési falešné pozlátko.

Náš interiér je ve stodole, která byla přestavěna na dům pro hosty. Nebydlí tady tak majitelé, ale jen jejich návštěvy. A nutno říct, že bydlí skvěle. Interiér nechala architektka Ashley Campbell moderní, ale přitom stále americky chytlavý. Jsou tu detaily, které prostě udělají radost. Ať jde o zavěšené kovbojské klobouky na stěně, nebo kárované dlaždičky na stěně sprchového koutu.

Jsou tu věci, které logicky dávají smysl. Jsou tu odkazy na typické západoamerické interiéry, jako je třeba houpací křeslo. Ale když už houpací křeslo, tak v modernějším designu z kovových trubek a s koženým potahem. Kožená jsou třeba i madla v koupelně, v kuchyni jsou to zase tradiční mušlová mosazná madla. Nic ale není historizující, nenajdete tady žádný rustikální nábytek, skříně po babičce, židle po tetičce. Vše je moderní a funkční.