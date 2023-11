Zdroj: Bonami

Stručný souhrn z článku: Masivní dřevo je oblíbeným a nadčasovým materiálem pro výrobu nábytku, charakteristickým jedinečnou texturou a dlouhou životností.

Různé druhy dřeva jako smrk, bříza či dub nabízí odlišné vlastnosti, vhodné pro různé typy nábytku a interiérové styly.

Kvalitní masivní nábytek vyžaduje pečlivý výběr materiálu, správné zpracování a pravidelnou údržbu, aby zachoval svou krásu a funkčnost. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Dřevo je malý zázrak: když se ho dotýkáte, jako by do vás proudila neviditelná energie. Jeho barvy i kresba jsou uklidňující, navíc každý kus nábytku z masivu je originál. A také výhodná investice, může totiž dobře sloužit několik desetiletí i déle. Zbývá jen připomenout, že dřevěný masiv je stoprocentně přírodní a zdravotně nezávadný.

Co je to masiv

Masivní dřevo je nejdéle a nejvíce využívaným materiálem při výrobě nábytku. Masivem se přitom rozumí jednolitý kus dřeva, chcete-li stromu. Opracovává se do fošen, prken, hranolů a latí, z nichž následně vznikají stolní desky, sedáky židlí, nohy křesel apod.

Interiér - Nábytek z masivu (Bonami), stolek Kave Home Irune, komoda Velvet Atelier Au Cafe Golden Colibri Autor: Bonami

To, že k výrobě určitého kusu bylo použito dřevo, nutně neznamená, že je z masivu. Může jít o nábytek dýhovaný, zhotovený z překližky, MDF desky, lamina... Tyto materiály jsou sice levnější, ale přirozenost dřeva, nadčasovost, životnost, nepřeberné možnosti opracování či nádhernou patinu po letech používání nenabídnou.

Smrky, břízy, duby

Každý druh dřeva má jiné vlastnosti. Rozlišují se dřeva světlá (javor, bříza…) a tmavá (ořech nebo třešeň), důležitější je však dělení podle tvrdosti. Určuje náročnost opracování i odolnost proti mechanickému poškození. Nejpoužívanější z měkkých dřev jsou smrk a borovice. Pro svou kresbu jsou oblíbené zejména v rustikálních interiérech, ale špatně snášejí vyšší zátěž.

V kategorii o stupeň odolnějších středně tvrdých dřev najdete platan nebo jilm. Mezi nejtvrdší patří jasan, akát či habr, z luxusnějších je to ořech, hlavně americký.

Usínání s výjimečným designem – postel Soft navržená Leo Čellárem byla nominována na German Design Award 2024 Autor: Javorina

Typickými zástupci tvrdých dřev jsou buk a dub. S dubem pracuje pětadvacet let i Leo Čellár, šéfdesignér slovenské Javoriny. „Je to poměrně konzervativní dřevina, používá se již staletí, nejen k výrobě nábytku. Důstojně stárne, a pokud je produkt poctivě vyroben, může přežít generace,“ vysvětluje a upozorňuje, že poctivá výroba začíná už výběrem dřeva: „Jeho kvalita se v základu odvíjí od kvalitativní třídy kulatiny, ze které se na pilách řežou desky, fošny nebo přířezy. Pak už jde o to nezkazit vstupní kvalitu zpracováním. Důležitý je například pečlivý výběr jednotlivých komponent z hlediska textury a barvy dřeva, aby ve finále vznikl harmonický celek.“

Co mají Češi rádi

Výhodou dřevěného nábytku je přirozenost a nadčasovost. „Má místo v každém stylu, ať už preferujete interiéry moderní, nebo tradiční. Velkým trendem je dokonce kombinace moderních prvků s tradičními v jednom harmonickém celku. Mění se spíše preference barevnosti.

Interiér - Nábytek z masivu (Javorina, XXXLutz, Logi) Autor: Javorina, XXX Lutz, Logi,

Momentálně jsou v módě tmavší dekory masivního dřeva, jako je ořech nebo eben,“ podotýká interiérová designérka Bonami Veronika Gajdošová. Podle ní ale Češi krátkodobým trendům podléhají neradi a preferují nadčasovost a trvanlivost materiálů. Nedají tak dlouhodobě dopustit na již zmíněný dub v přírodním dekoru.

Raději našetřete

Pokud toužíte po dřevěném kusu, do kterého se bude vpisovat historie, vyplatí se na něj ušetřit. Za kvalitu si totiž připlatíte. A jak ji poznáte? „Odpověď není snadná, ale když to zjednoduším – kvalitní výrobek ze dřeva by měl být dohladka vybroušený, povrch by neměl praskat, jednotlivé části se nesmějí vlivem různé vlhkosti a teploty deformovat.

Po vizuální stránce je ceněné minimum kazů, suků i krása kresby. Nejvýše hodnocenou částí je takzvané zrcátko, kterým v kmeni proudí živiny. Název získalo podle vysokého lesku, který vzniká při finálním broušení. Stůl, na jehož desce jsou vidět pásy zrcátek, má vysokou hodnotu,“ radí Leo Čellár.

Do kuchyní a koupelen

Dřevo obecně není příliš vhodné do prostor se zvýšenou vlhkostí, jako jsou kuchyně a koupelny. Vstup sem ale rozhodně nemá zapovězený, závisí na vybrané dřevině, zpracování i umístění nábytku.

Koupelnový nábytek Invence od českého výrobce Dřevojas Autor: Dřevojas

„Obecně by se u masivu mělo zamezit přímému a dlouhodobému styku s vodou. Je tedy lepší, je-li dál od vany nebo sprchového koutu. Pokud se při běžném provozu vodou postříká a hned otře, nábytek to zvládne. Jestliže by voda na masivní dřevěné desce stála déle, časem se to na ní projeví,“ varuje Petr Blažek ze společnosti Dřevojas s tím, že pro použití ve vlhkém prostředí se obecně více hodí dřevo tvrdší, například dub, buk či exotické dřeviny, které jsou na vyšší vlhkost zvyklé.

Odkud pochází Ekologie a udržitelnost jsou v současnosti zcela zásadní otázky. Přírodě mimo jiné pomáhá, pokud dřevo určené k výrobě nábytku neputuje na příliš velké vzdálenosti. Odpovědní evropští výrobci tak např. přirozeně upřednostňují evropské dřeviny. Další je původ dřeva a udržitelné pěstování. O něm vypovídají nejrůznější certifikace, v Česku zejména tyto dvě: FSC (Forest Stewardship Council) sdružuje subjekty podporující odpovědné lesní hospodaření. Dřevo s certifikátem FSC pochází z lesů, které se vždy obnovují, v průběhu času nedochází k čistému úbytku lesního porostu.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) řeší primárně původ a regulaci těžby. Jde o dřevo s licencí zodpovědného hospodářství a legální těžby, ideálně z lokálních zdrojů.

Oleje a lesky

Povrch dřevěného nábytku musí být ošetřen, každá úprava přitom dodá materiálu jiný vzhled i vlastnosti. Lak dřevo dlouhodobě zakonzervuje, zvyšuje odolnost proti mechanickému poškození i působení vlhkosti a není potřeba se o něj dále starat. Nevýhodou je potlačení přirozenosti dřeva a složitější opravy při případné újmě, kdy bývá nevyhnutelné kompletní přebroušení.

Interiér - Nábytek z masivu (Trachea) Autor: Trachea

Oleje a vosky zachovají a často ještě podtrhnou přirozenou strukturu dřeva, snazší jsou i drobné opravy. V obou případech je ale potřeba povrchovou úpravu v pravidelných intervalech obnovovat. Na tento jednoduchý úkon vystačíte s běžnou zručností.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 10/2023.

Zdroj: Kateřina Nová, Dům & Zahrada