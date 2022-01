Zdroj: BowerBird / Michael Kai

Ono se ale řekne rada, když není zcela jasné, co by to mělo být. Dům například měl už moderní přístavbu s proskleným atriem. Bude se v tom dobře žít? Je rozčlenění místností správně? Na to musela odpovědět až malá úprava.

Postupné testování

V Mitsuori Architects se rozhodli, že se bude testovat. Vnitřní atrium bylo ubráno a do interiéru vnikly malé změny, které se postupně navrhovaly, zamítaly, upravovaly. Nakonec se zjistilo, že malými kroky lze dospět k opravdu perfektnímu výsledku. Například zastřešené a prosklené atrium vlastně bylo využito jinak. Vznikl zde prostor pro jídelnu, která je kolmá na kuchyni a má díky prosklené střeše plno světla. Od obývacího pokoje pak je oddělena širokou stěnou s vloženými skříněmi. Tím se jídelní část zcela oddělila od obývací. Tu lze i zcela uzavřít dveřmi, které jsou zasunuty do skříně, a tak zcela vyseparovat tyto dvě části.

Půdorysně největší je pak kuchyně. Jejím centrem je ostrůvek, který nemá na sobě ani varnou desku, ani dřez. Zůstává mu tak funkce přípravná a servírovací a také je část barová. Část kuchyně pak je volná a je zde knihovna a posezení.