Dostat i do tmavých zákoutí bytu světlo může být někdy oříšek. Ale jde to, jak dokazuje realizace třípokojového bytu v Bratislavě.

Zázemí pro mladou rodinu s jedním dítětem se nachází ve čtvrti Staré Mesto, v historické části slovenské metropole. Úkol pro architekta Marka Abramoviče ze studia abrama architekti tedy zněl: zachovat genius loci a současně vytvořit moderní, minimalistický interiér. Tuto realizaci také vloni přihlásil do soutěže Interiér roku, kategorie Rekonstrukce.

Do každého koutu

Díky odstranění některých nenosných příček architekt dostal přirozené světlo i do původně tmavých míst, šlo zejména o vstupní chodbu a koupelnu. Právě nové uspořádání koupelny, nyní průchozí, umožňuje korzovat celým bytem po ose vstup, koupelna, sousedící ložnice a na ni navazující denní zóna – otevřený obývák s kuchyní a jídelnou. Světlo nechybí, ani když se zavřou dveře do dětského pokoje nebo do ložnice. Křídla jsou totiž prosklená, což společně se zrcadlovou plochou na šatních skříních v části chodby ještě více umocňuje pocit otevřené dispozice.

Jak se řešila svítidla

„Při výběru osvětlení jsme se snažili, aby i přes svůj moderní vzhled a smart funkci nepůsobilo příliš nadčasově, naopak tvořilo symbiózu s celým prostorem a zařízením bytu. Například v rámci kuchyně jde o svítidla umístěná na liště kvůli jejich variabilitě, pak dobře osvítí i kuchyňský ostrůvek, s nímž se dá manipulovat podle potřeby,“ vysvětluje Marek Abramovič.

Dalším specifikem prostoru jsou textilní závěsy šité na míru, dekorují celý byt. Některé fungují jako stínění, jiné ještě přebraly funkci optického předělu („uzavřou“ obývák nebo vytvoří soukromí v ložnici).

Kompletní rekonstrukce

V rámci zásadních změn se kromě likvidace některých příček řešila nová elektroinstalace, měnila se poloha kuchyně i rozmístění sanity v koupelně a s tím související rozvody vody a odpadu. A rovněž podlaha.

„Při původní rekonstrukci nebyl dobře zvolený postup při realizaci podkladu, proto jsme nejprve použili zpevňující potěry. Práci nám zjednodušil fakt, že byt byl ve stadiu připravenosti, tedy bez podlah. Následně jsme položili dřevěné parkety uspořádané do tradičního stromečkového vzoru, které prochází celým bytem, a tím vytváří jeho okružní charakter. Jen v neprůchozí částí koupelny je použitá maloformátová keramická dlažba,“ upřesňuje architekt.

Jak parkety, tak obklady a dlažba v koupelně svým provedením podporují autenticitu objektu, dobu výstavby bytového domu v 50. až 60. letech 20. století (jde o železobetonový skelet obložený cihlami).

Interiér roku

Něco staré, hodně nového

Totéž platí i pro jídelní židle a konferenční stolek, jen prošly repasí. Na přání majitelů se do obýváku pořizovala nová rozkládací sedačka s potahem evokujícím tradiční manšestr. Ostatně většina zařízení je nová, kuchyňský i další nábytek se vyráběl na míru, v kombinaci lamina a dubové dýhy.

Ta se použila také u nábytkového kubusu tvořeného kuchyňskou linkou a navazujícím stěnovým obkladem, který z druhé strany doplňuje skříňová sestava v koupelně. Marek Abramovič vysvětluje, že jde o princip vložení dominantního prvku do dispozice bytu, kolem kterého se odehrává život. Což ale platí pro každé místo v bytě, tady má všechno svůj smysl. A přesto se tak liší od tradičních řešení.

