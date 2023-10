Zdroj: Shutterstock

I když nemáte rytmus v těle, můžete se stát hvězdou vaší koupelny. Když jí dopřejete změny, po kterých doslova prahne. A popostrčit vás může právě taneční šou StarDance. Berte ji jako impuls k tomu, abyste se konečně odhodlali ke koupelnové proměně. Do Vánoc do stihnete.

Pamatujete si, kdo všechno už ve StarDance vyhrál?

V rytmu waltzu: plánujte rekonstrukci

Rekonstrukce si žádá trochu času, tady se nevyplatí spěch. Je to stejné jako u waltzu, který patří k nejpomalejším standardním tancům. Zvažte, zda vaše koupelna potřebuje kompletní, nebo jen částečnou generálku. Třeba výměnu starého klozetu za nový záchod doplněný bidetovou sprškou, nové umyvadlo, sprcháč či vanu.

Vyplatí se uvažovat i o komfortním větrání koupelny, pokud v ní nemáte okno. Lokální řízené větrání s rekuperací tepla je ideální pro jednu místnost, přičemž větrací rozvody lze instalovat i „za pochodu“, nemusíte se z bytu vystěhovat. Optimální vlhkost vzduchu a úspora tepla jsou zaručené.

V rytmu valčíku: renovujte

Rovněž valčík patří mezi klasické tance, ale ve srovnání s waltzem je dynamičtější. A i když nemá příliš divácky vděčných figur, právě tento tanec hodně vypovídá o taneční zdatnosti soutěžících. Zvažte renovaci dlaždiček či obkladu na podlaze nebo vylepšení spár mezi nimi. Nebo drobné změny typu nahrazení staré sprchové hlavice za novou úspornou, můžete ušetřit až 50 procent vody. Renovovat se dá také starý dřevěný nábytek, přebruste ho a dopřejte mu voděodolný nátěr.

V rytmu cha-chy: už žádné dřevo?!

Tak tohle je slovo do pranice, protože dřevěný nábytek a doplňky máme snad všichni rádi, viz výše. Ale když to s odvětráváním vaší koupelny nikdy nebude ani při nejlepší snaze perfektní, lepší je volit imitace dřevodekorů.

Jsou dokonalé, stejně jako latinskoamerický tanec cha-cha, pro nějž je zásadní pohyb v kyčlích, rytmická kolena a perfektní práce chodidel. Zkrátka tanečník nemůže být žádné "dřevo". Apropos, dřevodekory využijete třeba na podlaze, obkladech stěn, na nábytku i na koupelnových doplňcích nebo rámu zrcadla.

Vlevo: police Kartell, vpravo ručník Playful Cotton od Leejan, gramáž 550 g/m2 zaručuje savost a měkkost Autor: Laufen, Leejan

V rytmu „džajvu“: vymalujte



Jestliže ve vaší koupelně nepřevažují obklady, ale výmalba, ověřte si, zda už nepotřebuje opravu. Zkuste například jednu z barev roku 2024, o níž jsme psali zde. Když si budete při malování pobrukovat některou písničku, jež sedí na tanec jive, práce vám půjde rychle od ruky. A díky světlejší výmalbě také koupelně dodáte potřebné osvěžení.

V rytmu rumby: dekorujte

Vyměňte ošlapanou koupelnovou předložku a otřepané ručníky i mycí žínky, je to rychlé a efekt bude zaručený. Vyberte si barvy a materiály vhodné do koupelny, u předložky nezapomeňte, že má mít protiskluzovou rubovou stranu.

A u ručníků se hodí například i podíl bambusu, pak budou rychleji schnout. Přidejte ručně vyráběnou keramiku, nebojte se černé barvy, na doplňcích je velice populární. Zkrátka udělejte vše proto, aby vaše koupelna byla jako latinskoamerický tanec rumba – zatraceně sexy.

V rytmu samby: uklízejte

Tak tohle bude fofr, stejně jako další latinskoamerický tanec samba. Z koupelny odneste vše, co tam nepatří, například včetně léků. Protřiďte lahvičky a nádobky s kosmetikou a mycími přípravky, stejně všechny najednou nikdy nespotřebujete.

Ostatně kdo se rád dívá na mraky drobných předmětů denní potřeby, které lapají prach a komplikují úklid? Prakticky vybavené skříňky a šuplíky s organizéry jsou základ, často používané mycí gely a šampony dejte do drátěných polic ve sprcháči. Ostatně i ty lze snadno připevnit bez vrtání.

Zdroj: home-designing.com