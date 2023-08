Zdroj: Möbelix

Souhlasíte s tím, že modrá patří hlavně do koupelen a do dětských pokojů? My ne. Tahle barva se hodí všude. Je totiž čistá, stejně jako dobře chlorovaná voda v bazénu. Tak si odmyslete ten chlor, projděte svůj domov novýma očima a najděte pro modrou barvu ideální místo.