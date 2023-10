Zdroj: Bellarose

Tradiční Vánoce se nesou v duchu červené a zelené, rovněž hnědé v různých odstínech vycházejících z přírodnin a perníčků a také bílé barvy. Z materiálů preferují keramiku, přírodní materiály, sklo a kov, nechybí ani papír. A kdyby vám to nestačilo, uprostřed článku najdete další žhavé vánoční trendy.

Také si stejně jako my pouštíte vánoční koledy už od října?

Hlavní magnety

V záplavě letošních vánočních dekorací lze vystopovat dva hlavní taháky. Svíčky potřebují svoje „domečky“ a keramické domečky jsou teď velice oblíbené. Jeden určitě nestačí, postavte si doma malou vesničku. Domečky se prodávají v různých velikostech i barvách, snadno je sladíte s dalšími dekoracemi. Radost vám budou dělat před svátky, během Vánoc i v novém roce.

Druhým velkým vánočním favoritem je louskáček. Figury a figurky připomínající vojáčky, kteří symbolizují štěstí. Jsou natolik populární, že se promítají do vánočních ozdob, praktických dekorací i do vánočního textilu. S louskáčkem si můžete dokonce ustlat, a nikdo vám to nebude mít za zlé.

Domácí štěstí

Tradiční vánoční dekorace mají velice blízko k trendu nazvanému Santa´s bakery. My jsme si jej volně přeložili jako Domácí štěstí, protože bez perníku, vánočního cukroví a sladkostí, které využívají formy vánočních tvarů (strom, hvězda, dárek), by žádné Vánoce nebyly ty pravé. I když držíte dietu, strávníci se jistě najdou.

Otáčející se a hrající porcelánový stromeček a louskáček z řady Nostalgic Melody od Villeroy & Boch, 970 Kč za kus Autor: Luxurytable

Další symboly

Tradiční Vánoce se nesou v nostalgickém duchu. Pohádkovou atmosféru navozují další symbolické tvary jako stromečky, hvězdy či zvonečky nebo baletky. Nechybí ani andělé, betlémy a dekor srdce, přináší totiž naději. Radost vám zaručí rovněž sněžítka a hrací dekorace (nejde jen o kolotoče). A z živých rostlin doma musíte mít aspoň pár větví jehličnanu a samozřejmě také poinsettii, vánoční hvězdu.

Další vánoční trendy telegraficky

- Zimní nálada: přírodní barvy, modré akcenty, mrazivé detaily (zde se hodí tvorba papírových ozdob s dětmi).

- Hvězdná záležitost: bílá, měděná, zlatá, šedá, černá, minimalistické tvary dekorací (jsou předurčené pro celoroční použití).

- Soukromé StarDance: hlavně růžová, zlatá, měď, také zelená, hodně perleti a třpytek (taneční Vánoce se blýskají, nechybí ani peříčka).

- Pohádkový les: zelená, hnědá a růžová jako holubinka, hodně zvířátek a zástupců rostlinné říše (v rodinách s dětmi by neměli chybět ani skřítci).

Zapalte si svíčky

Čím více se zkracují dny a chybí nám přirozené světlo, tím spíš saháme po svíčkách. Dokážou navodit příjemnou náladu, když doma nemusíte pracovat ani se starat o rodinu a je čas na chvíli klidu. Na rozjímání, smíření a třeba i zamyšlení, co dál.

Dejte to na papír

Abyste si vánoční čas uchovali co nejdéle, máme pro vás ještě jeden tip. V poslední době jsou velice populární vzpomínkové knihy. Lidská paměť je ošidná, kdežto vánoční kniha uchová vaše prožitky řadu let. Zapisujte do ní, jak jste se na nejhezčí svátky v roce připravovali, co u vás doma nechybí na štědrovečerním stole, kam jste se zašli podívat, abyste si navodili správnou vánoční atmosféru. V knize je i prostor na přilepení fotografií.

Zdroj: housebeautiful.com, christmascentral.com