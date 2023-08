Zdroj: Nizke-napeti.cz.abb.com

Česká republika drží prim v mnoha oborech, aniž by se o tom příliš vědělo. A výroba vypínačů mezi ně patří. Tak až budete shánět nové, nezapomeňte se inspirovat rovněž našimi špičkovými výrobci.

Jak se zapojuje dvojitý vypínač?

Seznamte se: ABB

Značka ABB z Jablonce nad Nisou má více než stoletou tradici. Proto se nelze divit, že vypínačů a zásuvek řady Tango se prodalo hodně přes sto milionů kusů. Právě tento elektroinstalační materiál se stal etalonem kvality nejen u nás, ale po celé Evropě díky vysokému komfortu, bezpečnosti a úsporám elektrické energie. I výrobků z pozdější řady Levit se už prodalo přes 10 milionů kusů. Podle návrháře Jana Čapka byly navrženy s ohledem na cenu, aby si je mohl dovolit každý. Volně kombinovat se dá dvoubarevné provedení rámečků a krytů vypínačů i zásuvek. Z dálky vypadají, jako by ze zdi vystupovaly či se vznášely – levitovaly. Odtud dostaly jméno.

Seznamte se: Katy Paty

Odlišnou cestou se k zákazníkům vydávají vypínače s rodným listem jen sedm let staré společnosti Katy Paty. Ta je dnes největším výrobcem porcelánových vypínačů na světě, vyváží je do 28 zemí. Staví hlavně na historických akcentech, tvarech, a především porcelánu. Také tyto vypínače, zásuvky a dokonce porcelánové osvětlení se dají barevně sestavit tak, aby dokonale ladily s každým interiérem. Online konfigurátor umožňuje výběr barev a pro lepší představu si lze nastavit i barevné pozadí, které odpovídá stěnám v interiéru.

Seznamte se: Obzor Zlín

V porcelánových tělech Katy Paty bijí nejčastěji mechanické strojky další tradiční výrobny, a sice zlínského družstva Obzor. To po desetiletí vyrábělo profesionální elektrodoplňky včetně domovních zásuvek a vypínačů. Patří k nim nejen stoprocentní spolehlivost, ale též typické kliknutí při otočení – pomyslné lusknutí prsty. Mají velký robustní strojek s ocelovými čelistmi, které vycházejí z průmyslových vačkových vypínačů. Třeba otočná klička vypínače řady Retro evokuje dobu první republiky, betonové rámečky zase jako by vyšly z funkcionalistické architektury Zlína. A pak jsou zde vypínače s páčkami, na něž se v průběhu let téměř zapomnělo a nyní tradici obnovuje kolekce Vectis.

Pro milovníky habánské keramiky a lidového umění Slovácka má značka Obzor připravené ručně malované vypínače a zásuvky z řady Retro Autor: Obzor

Oblíbené retro návraty

Porcelán, bakelit, termoplasty jako polypropylen a polykarbonát či dokonce umělý beton nebo dřevo jsou znovu na výběr. „Mezi rámečky však patří už i netradiční materiály včetně kompozitu z papíru a pryskyřice, který se jinak využívá na potažení nábytku, hudebních nástrojů a fasádní obklady,“ říká Vladimír Janypka, ředitel jednotky ABB Elektrotechnika.

Nyní se vypínače vracejí k původnímu typu ovládání i kulatým tvarům a porcelánu. K materiálu, který je možná křehký, ale též abnormálně pevný, otěruvzdorný a odolný. Na rozdíl od plastu se nepoškodí ani během elektrického zkratu nebo při vystavení vysokému žáru. Odolává i UV záření a na jeho povrchu nezůstávají otisky prstů, prach, saze ani „nesmývatelný“ centrofix.

Současné funkce

Porcelán i keramika vycházejí z přírody, kdy se na výrobcích z hlíny potažených glazurou podílí hlavně lidská ruka. Třeba vyrývá geometrické tvary, maluje či zlatí. Smalt takového elektroinstalačního doplňku nebude nikdy dokonale stejný, zvláště jde-li o ten probarvený. Ale právě v jedinečnosti každého kusu tkví kouzlo přitažlivosti. Navíc zdánlivý „retro doplněk“ často obsahuje zcela moderní funkce.

Samotné rámečky totiž obepínají kromě vypínačů a (dvoj)zásuvek také LED stmívače, termostaty či komunikační porty s koncovkami na USB, HDMI, TV či přípojkami na internet. Dají se jimi ovládat domácí spotřebiče, topení, žaluzie, zvonek nebo garážová vrata. V nabídce je i porcelánový elektronický otvírač dveří, který umožňuje bezdotykové otevírání pomocí čipu či karty. A protože právě zásuvky se dnes často využívají k nabíjení mobilních zařízení, je vhodné sáhnout po modulu s integrovanou USB zdířkou. Krásnou designovou zásuvku tak nemusí zakrývat externí nabíječka.

A tohle víte?

K ovládání jednoho světla stačí tzv. jednopólový vypínač. Má-li se ale světlo rozsvěcet ze dvou míst, je třeba střídavý neboli schodišťový vypínač. Pokud bude jeden modul ovládat více světel, potřebuje k tomu sériové zapojení – například vypínač otočný, nebo se dvěma klapkami.

(Ne)zanechat otisk

V duchu výjimečnosti se nese i nabídka značky Hager, pod niž spadá německá firma Berker. Právě jejími vypínači a zásuvkami byla vybavena už známá designová škola Bauhaus. Berker dnes mimo jiné prodává unikátní otočný vypínač s podsvětlením. Buď září decentně neustále, nebo svým rozjasněním dává najevo, že je například v koupelně právě obsazeno. Také každá domácí činnost si žádá odlišnou intenzitu světla. Zatímco při vaření nebo úklidu je důležité nepřehlédnout žádný detail, během společných hovorů se naopak ocení lehké přítmí, což zařídí takzvané stmívače.

Hodně poptávaná je také série 1930 s výběrem porcelánového těla „made by Rosenthal“, nebo vysoce efektní řada Glas. Ta využívá rámečky z čistého skla, na které se zespodu nanáší barevný lak s vysokou odolností vůči otěru a dalšímu poškození. I ty charakterizuje designová čistota a nadčasový vzhled, podobně jako rámečky ze dřeva či stále módnějšího betonu.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 6/2023.