Zdroj: Shutterstock

Toužíte po domově, který bude zařízený stejně, jako z časopisu o interiérovém designu? Základem je si dobře promyslet, jaký styl se vám líbí a který se nejlépe hodí do vašeho domova. Uvidíte, že jakmile si upřesníte tuto otázku, bude zařizování interiéru hračka. Podívejte se, které jsou nejoblíbenější interiérové styly roku 2023.

1. Minimalistický styl

Minimalismus snad ani není třeba představovat. Minimum nábytku i dekorací, střídmé použití neutrálních barev, jednoduchost a pořádek. Pracuje se především s designovými kousky a nejkvalitnějšími materiály. Minimalismus je ideální pro menší prostory, při zařizování se soustřeďte především na vzdušnost místnosti. Rozlučte se se zbytečnými dekoracemi a doplňky.

2. Japandi styl

Japandi styl vznikl kombinací skandinávské funkčnosti a japonského minimalismu. Tato fúze dvou stylů vytváří dokonalé propojení funkcí a formy se zaměřením na čisté linie, světlé prostory a světlé barvy. Má rád jednoduché tvary a geometrické linie. Pokud se zajímáte o udržitelnost, je japandi styl vhodný přesně pro vás.

3. Boho styl

Éra hippies si libovala hlavně v přírodních materiálech, květinách, pestrých barvách, rozmanitých vzorech a pocitu svobody. Stejně je na tom i boho styl, který se skvěle hodí do obýváků a ložnic. Nebojte se kombinovat různorodé kousky materiálů, volte velké pohodlné pohovky, postele a křesla. Nezapomínejte na čerstvé květiny, lapače snů a zemité odstíny.

4. Art deco styl

Styl art deco vyzdvihuje krásu období 20. a 30. let minulého století. Styl jako z filmu Velký Gatsby je oblíbený i o sto let později a jeho moderní verze se hodí do každého interiéru. Mezi charakteristické prvky art deco stylu patří bohaté a syté barvy, geometrické vzory, skleněné povrchy, luxusní materiály (exotické dřevo, drahé kameny, sametové čalounění i vzácné kožešiny) a bohaté zdobení.

Co vlastně je Art Deco?

5. Hygge styl

Za severským slovem hygge se skrývá podmanivá esence hřejivosti, útulnosti, uvolněnosti, ležérnosti a spokojenosti. Hygge maximálně dotváří příjemné prostředí domova, které je často zařízeno ve striktně minimalistickém stylu. K tomu, abyste si doma vytvořili hygge atmosféru, postačí jen několik málo věcí. Mezi nimi by však neměly chybět svíčky, které zútulní každý prostor. Dále se pak o příjemný pocit jednoduše postarají také heboučké deky a přehozy.

Zdroj: westwing.cz, blog.bezrealitky.cz